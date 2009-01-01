Притча о любителях дармовщинки

Было это в начале 2000-х, когда экипажи АНТК "Антонов" на самолётах Ан-124 "Руслан" выполняли рейсы по обслуживанию украинского миротворческого контингента, находившегося в охваченной гражданской войной Сьерра-Леоне – небольшой западноафриканской стране.

Перед очередным рейсом к нам на борт подсела группа военных, двое из которых – полковник и майор – разместились в купе, предназначенном для резервного экипажа. По доброй армейской традиции господа офицеры сразу же после взлёта налегли на спиртное и уже через пару часов были в полной боевой кондиции. Майор завалился спать, а его коллега по ратному труду решил проинспектировать экипаж, для чего направился в пилотскую кабину.

Более 300 тысяч человек имеют статус участника АТО

Дальнейшие события развивались следующим образом. В дверном проёме вслед за "факелом" появилась тучная фигура с красным лицом, а кабина стала наполняться винными парами. "Настоящий полковник" остановил мутный взор на бортинженере и с напускной строгостью потребовал объяснить назначение многочисленных приборов и табло. Не растерявшийся бортинженер порекомендовал ему обратиться за разрешением к командиру экипажа. Полковник в знак согласия кивнул и сделал два неуверенных шага по направлению к пилотам. Командир, внимательно наблюдавший за происходящим, поманил его пальцем и что-то прошептал на ухо. С округлившимися глазами и ещё более побагровевший, полковник развернулся и молча направился к своему топчану.

Не удержавшись, я обратился к командиру.

- Александр Васильевич, чем ты его так озадачил?

- Сказал, что если он сейчас же не исчезнет, то в Киев вернется лейтенантом.

- А ненормативную лексику применял?

- Естественно, иначе как бы он понял.

Напуганный угрозой разжалования, полковник действительно затаился, и до окончания рейса мы его больше не видели.

Но самое интересное происходило на аэродроме столицы Сьерра-Леоне. Как позже нам рассказал техник – очевидец происходящего – к самолёту подошёл военнослужащий из состава украинского миротворческого контингента. Его уже поджидал проспавшийся майор с пачкой командировочных удостоверений, которые тут же были оформлены на предмет "прибыл – убыл". После этой процедуры кучка негодяев в форме ВСУ, оставшихся в Киеве и даже не ведавших, где находится эта самая Сьерра-Леоне, получила возможность оформить себе удостоверения участников боевых действий со всеми вытекающими льготами.

С тех пор прошло более 10 лет, но история в Сьерра-Леоне "продолжается" и сегодня. Лжеучастники боевых действий в зоне АТО чуть ли не каждый день получают новенькие удостоверения. Чего уж греха таить, так было и в советские времена. Уже стало притчей во языцех, что число фейковых ликвидаторов Чернобыльской катастрофы намного превышает число людей действительно принимавших участие и пострадавших при ликвидации её последствий. Любит наш народ дармовщинку, как не крути.

Информация к размышлению.

Статус участника боевых действий в зоне АТО по состоянию на август 2017 года получили 306,1 тыс. человек.

С начала российской агрессии против Украины погибло более 2700 украинских военных, больше 9900 получили ранения.

Олег Коршунов