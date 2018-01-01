Про ирландскую и украинскую индивидуальность

Пока наша узнаваемость в мире сводится лишь к запредельной коррупции и красивым девушкам.

Этот красавец на фото - корабль береговой охраны ирландских ВМС. Был спущен на воду в марте 2016 г. Его не назвали, как это принято, каким нибудь силовым именем, вроде "Неустрашимый" или "Стремительный". Его назвали в честь... нет ни известного военачальника или государственного деятеля, как это обычно делается во всем мире, а в честь Уильяма Батлера Йейтса - известного ирландского драматурга, лауреата Нобелевской премии.

А еще ранее три корабля этого же классы были названы в честь:

1. Сэмюэля Беккета - известного ирландского писателя, основоположника "театра абсурда", лауреата нобелевской премии;

2. Джеймса Джойса - ирландского писателя, автора знаменитого романа " Улисс", который занимает первое место в списке величайших произведений 20 века.

А пару месяцев назад ВМС Ирландии приняло на вооружение четвертый корабль этого класса и назвало его в честь выдающегося ирландского драматурга, лауреата нобелевской премии Бернарда Шоу.

Ирландцы - стараются во всем подчеркнуть свою индивидуальность и свои достижения в мировой культуре и готовы идти против мейнстима везде, где это возможно. Это верный признак самодостаточности нации. В этом отношении они очень похожи на Израиль, который в своем независимом поведении уступает разве что только США.

В принципе так должна себя вести каждая нация, но не каждой это удается, потому что не у каждой нации есть такая индивидуальность, которую можно было бы предложить миру и которая стала бы узнаваемым брендом нации. Например, Германия - это немецкая надежность. Япония - это невероятные технологии, Китай - запредельная работоспособность, Швейцария - финансовая надежность, Израиль - предприимчивость, Франция -законодатель мод и т.д.

Индивидуальность - это условие выживаемости нации. Большинство наций в мире сводит борьбу за свою выживаемость, как правило, только к защите своего языка, культуры и религии. Сейчас так поступает и Украина - несколько топорно, но, в принципе, это правильно.

Но это лишь первый шаг. Более сильные и крупные нации стараются не просто защищать себя, но вести культурную экспансию, на основе экономического доминирования. Украине еще предстоит создать свою уникальность, благодаря которой она станет узнаваемой в мире . Уникальность нельзя придумать, ее можно только создать тяжким многолетним трудом и грамотной стратегией. Уникальности без сильной экономики не бывает. Точнее бывает, но только негативная, как, например, у Сомали

Кстати, стоимость такого корабля составляет 67 млн евро. Если бы мы снизили воровство бюджета хотя бы на 10%, то могли бы каждый месяц вводить в строй по два таких красавца. Это без учета воровства местных бюджетов. Но пока у нас нет таких кораблей, наша индивидуальность и узнаваемость сводится, как сказал Трамп, лишь к запредельной коррупции. Да, забыл, и девушки у нас красивые. Пока вот так.

Андрей Головачев, политический эксперт

Подписывайтесь на наш канал в Telegram