Фейковое "покращення" накануне выборов

К проекту Бюджетной резолюции возникают вопросы, потому что показатели, заложенные в нем, откровенно противоречат друг другу.

Кабмин подал на рассмотрение Верховной Рады проект Бюджетной резолюции на 2019-2021 годы, который предусматривает рост экономики Украины в 2019 году до 3,6%, снижение инфляции до 6,5% и среднегодовой курс гривны на уровне 30,5 гривен за доллар. А в 2020 и 2021 годах прогнозируется рост экономики страны на уровне 5% и 4,8% соответственно.

Однако, прежде всего, следует помнить, что Бюджетная резолюция не является документом. Скорее, это — лишь декларация о намерениях. Практика прошлых лет свидетельствует о том, что у всего того, о чем говорилось в Бюджетной резолюции, мало общего с принятыми законодательными актами в виде Государственного бюджета.

Нынешний проект Бюджетной резолюции, на мой взгляд, является в большей степени очередной пиар-кампанией власти, чтобы на протяжении, как минимум недели, у нас было что обсуждать: "как все хорошо у нас сейчас", и "насколько лучше будет совсем скоро".

А показатели, заложенные в проект Бюджетной резолюции, откровенно противоречат друг другу. В частности, идет расчет на постепенное снижение темпов инфляции, и в то же время закладывается прогноз дальнейшей девальвации гривны. Одновременно эти два процесса не могут происходить, они несовместимы.

Читайте также: Почему украинцев не пускают в инвестиционный рай

Кроме того, если будет продолжаться девальвация гривны, не следует ожидать ускорения темпов роста национальной экономики. Потому что, когда девальвирует национальная денежная единица, нет доверия к ней, люди не несут ее в банковскую систему. А в результате банковской системе нечем кредитовать реальные секторы экономики, чтобы они развивались и наращивали рост.

Эти прямо противоположные макропрогнозы, являющие несовместимыми в один период времени, вызывают сомнения — складывается впечатление, что эта Бюджетная резолюция — не экономический документ, а пиар-документ.

Однако в данном проекте Бюджетной резолюции есть и такие показатели, которые выглядят более-менее реалистичными. Например, реалистическим выглядит чрезвычайно мизерное повышение прожиточного минимума украинцев — он, согласно проекту резолюции, будет повышаться на 100 гривен в полгода. Это точно реально выполнить. Потому что только лишь благодаря инфляционному эффекту можно повышать прожиточный минимум и минимальную зарплату намного более высокими темпами, чем говорится в этом проекте резолюции. Так что этот показатель реальный, потому что чрезвычайно низкий.

Что касается курса гривны, заложенного в этом проекте, то, к примеру, среднегодовой курс гривны в 2019 году должен быть на уровне 30,5 гривен за доллар. Однако все дело в том, что еще буквально несколько месяцев назад Кабмин выдавал совершенно другой прогноз, согласно которому курс в 2019 году должен был быть на уровне 31,5 гривен за доллар, в 2020 году — 32,5 гривны за доллар. А тут вдруг в проекте Бюджетной резолюции то же самое правительство выдает совершенно другие прогнозы.

Это говорит о том, что экономических расчетов при составлении проекта Бюджетной резолюции проводилось очень мало — проект писался, исходя из пиар-принципов: как получше выглядеть в глазах украинцев накануне двух избирательных кампаний в 2019 году — президентской и парламентской.

Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук, специально для "Главреда"

Читайте наши новости в Facebook