Бондаренко и Ко очень хорошо умеют любить Россию на словах, но на деле всегда выбирают "проклятый Запад".

На эфире у Гордона Бондаренко показала свою гнилость - Казанский

Посмотрел эфир Гордона с Еленой Бондаренко . Как по мне, получилось довольно смешно. Особенно когда она сначала половину программы кляла и ругала американцев, а потом стала обговаривать с Гордоном свою дочь, которая вышла замуж за американца и живет в США.

Не понимаю, почему все злятся. На самом деле вышло полезное шоу, которое как раз тонко показывает всю гнилость как самой Бондаренко, так и 90% других подобных персонажей.

У борцов за "русский мир" есть одно общее профзаболевание - они все очень хорошо умеют любить Россию на словах, но на деле всегда выбирают "проклятый Запад". И тут как раз типичный случай. На российских эфирах Бондаренко пучит глаза, рассказывая про "печеньки Нуланд" и "козни Маккейна", обвиняет США в том, что они хотят установить мировую гегемонию. Но при этом она нигде не говорит, что ее внуки получат американские паспорта, и прижимать руку к сердцу они будут, слушая американский гимн, а не российский. Свою личную борьбу с Америкой Елена Бондаренко проиграла, не успев вступить в бой.

Читайте также: Порошенко не знал, или Почему провалилась "жизнь по-новому"