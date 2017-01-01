Профзаболевание Бондаренко и других борцов за "русский мир"

Бондаренко и Ко очень хорошо умеют любить Россию на словах, но на деле всегда выбирают "проклятый Запад".
Не понимаю, почему все злятся. На самом деле вышло полезное шоу, которое как раз тонко показывает всю гнилость как самой Бондаренко, так и 90% других подобных персонажей.
У борцов за "русский мир" есть одно общее профзаболевание - они все очень хорошо умеют любить Россию на словах, но на деле всегда выбирают "проклятый Запад". И тут как раз типичный случай. На российских эфирах Бондаренко пучит глаза, рассказывая про "печеньки Нуланд" и "козни Маккейна", обвиняет США в том, что они хотят установить мировую гегемонию. Но при этом она нигде не говорит, что ее внуки получат американские паспорта, и прижимать руку к сердцу они будут, слушая американский гимн, а не российский. Свою личную борьбу с Америкой Елена Бондаренко проиграла, не успев вступить в бой.
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Это ведь гомерически смешно на самом деле. Люди потрясают кулаками перед камерами, клянут Гейропу и Америку на чем свет стоит, а потом разъезжаются по заграничным виллам. Соловьев - в Италию. Бондаренко - на свадьбу к дочери в США. В России украинские политики живут только вынужденно. Те, кто не может больше никуда уехать из-за санкций.
Именно поэтому они проиграли в 2014 году и будут проигрывать дальше - потому что фальшивые. Они только играют роли, но сами не верят в то, что говорят. Все их так называемые ценности - советское наследие, скрепы, дружба народов, каноническое православие и прочий тухляк они впаривают исключительно избирателям, но сами этот товар не желают потреблять. При первой возможности они покупают недвижимость на Западе и отправляют туда своих детей. Учиться, рожать, вести бизнес - что угодно, главное подальше от попов, казаков, Путина, советских памятников, дня победы и всего того, что они так отчаянно якобы защищают.
Важно всегда помнить, что искривленный мир совково-имперских скреп Бондаренко и Ко хотят построить исключительно для нас с вами, но не для себя. Своих детей они слишком любят, чтобы обречь их на такое прозябание.
Денис Казанский, журналист