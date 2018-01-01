Путин готовится к операции "Преемник"?

Раньше в России официально отвергали идею любых "революций" на пространстве экс-СССР, но в ситуации с Арменией все изменилось.

Встреча Пашиняна и Путина

В контексте последних событий в Армении в Москве наблюдается в действительности тектонический сдвиг идеологических парадигм. От ультраконсервативной оценки любых "революций" как инспирированных "внешним врагом" страшных беспорядков к положительной оценке факта смены власти в Ереване, который состоялся в результате уличных протестов.

"Вождь хунты" Никола Пашинян становится премьером и сразу отправляется "для отчета" к Путину, и тот с ним встречается, здоровается, позирует перед камерами.

И интересно даже не это. Интересно, что в недрах российского пропагандистского механизма запускается невидимый агрегат, который начинает тиражировать и распространять различные "позитивные оценки армянской революции". Мол, новый армянский лидер и министров уволил, и коррупцию поборол, и вообще – ведет Армению в позитивное и светлое будущее.

То есть, это уже формирование идеологемы, которую можно условно назвать "хорошая революция", и которая, очевидно, должна быть чем-то противоположным "плохой революции" в Украине.

Это действительно тектонические изменения.

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Почему раньше в России официально отвергали идею любых "революций" на пространстве экс-Союза? Потому сопоставляли это с собственной действительностью и фобиями вроде "Московского Майдана".

Теперь эти фобии, очевидно, отходят на второй план. И это "ж-ж-ж", видимо, случилось не просто так.

Так не является ли это началом запуска технологии "контролируемой революции" как механизма сохранения и повторной легитимации правящего российского класса и новой формы "операции "Преемник" для Путина?

Опыт, тем более, есть. Достаточно вспомнить "ГКЧП" и все последующие события. К этому времени все русские убеждены, что это была революция. Но в действительности от нее пострадали лишь несколько старых маразматиков, которые мешали правящему классу СССР перейти от пользования построенными при социализме заводами-пароходами к полной собственности над ними.

Если эта гипотеза соответствует действительности, то нас будут ждать интересные идеологические трансформации "исследования" на тему "правильных, православных и скрепних революций", изучение опыта Армении и т.д.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

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