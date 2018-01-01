Путин - не на шесть лет. Он уже навсегда

Эту власть уже не сковырнуть. Надо сберечь себя до того момента, пока она сам не сожрет себя.

Задержания на акции «Он нам не царь»

О-хо-хонюшки... Все, кто вышел сегодня - офигенные молодцы. Вы правда молодцы, друзья мои. Если бы я был сегодня в Москве, я бы, наверное, уже не пошел. Не нашел бы уже в себе мужества. Я устал год за годом бессмысленно получать звездянок, кататься в автозаках и сидеть в каталажках . А вы нашли. В очередной раз. И вышли. Молодцы. В России для этого действительно требуется мужество.

Но, братцы мои. Пожалуйста. Уехать еще двум десяткам человек на тюрьму на пятерочку - это не наша цель. Наша цель теперь - дожить до девяноста лет и умереть свободными и здоровыми, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на "Абрамсе" посреди Тверской.

Потому что Путин - не на шесть лет.

Совсем не на шесть.

Он уже навсегда.

А отбитые почки, выбитые нагайкой зубы, полученный в тюрьме гепатит и туберкулез - совсем не та цена, которую надо платить за показанную фигу.

Я давно говорю - всё будут решать не сто тысяч мирных демонстрантов. Все будут решать триста казаков с нагайками. Потому что сто тысяч демонстрантов действовать не готовы. А несколько сотен казаков - готовы. Избивать, убивать, вешать. Они готовы.

Что сегодня и было продемонстрировано.

Это уже зачатки гражданской войны и в этой гражданской войне на сегодняшний день побеждаете опять не вы.

И это совсем не то соотношение цены-качества, которое можно было бы назвать приемлемым.

Все, кто подозревает, что он сегодня засветился - уезжайте. Кто подозревает, что он может быть на фотках, где дергает космонавтов за бронежилет, отталкивает от избиваемых, пытается защитить избиваемых - ложитесь на дно или уезжайте.

Потому что оказать действенное сопротивление вы не можете. Отстоять свою свободу вы не можете.

Он здесь царь.

Сорри, но такова объективная реальность.

А собирать вам еще годами деньги на поддержку в тюрьме - уже нет ресурсов.

Даже полгода-год в тюрьме могут сломать вам жизнь навсегда. Просто поймите это. НАВСЕГДА. Пару недель в камере с гепатитчиками - и вы НИКОГДА больше не будете прежним полноценным здоровым человеком. Всю оставшуюся жизнь.

Вы молодцы. Вы мужественные люди.

Но все таки гордо отправиться в тюрьму под фотографии "на миру и смерть красна", чтобы выйти оттуда больным и изломанным - это уже бессмысленно.

Эту власть уже не сковырнуть.

Пока она сама не сожрет себя.

А она сожрет.

Сберегите себя до этого момента.

В России надо жить долго.

Аркадий Бабченко, журналист

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