Путин - не на шесть лет. Он уже навсегда

Эту власть уже не сковырнуть. Надо сберечь себя до того момента, пока она сам не сожрет себя.
Но, братцы мои. Пожалуйста. Уехать еще двум десяткам человек на тюрьму на пятерочку - это не наша цель. Наша цель теперь - дожить до девяноста лет и умереть свободными и здоровыми, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на "Абрамсе" посреди Тверской.
Потому что Путин - не на шесть лет.
Совсем не на шесть.
Он уже навсегда.
А отбитые почки, выбитые нагайкой зубы, полученный в тюрьме гепатит и туберкулез - совсем не та цена, которую надо платить за показанную фигу.
Я давно говорю - всё будут решать не сто тысяч мирных демонстрантов. Все будут решать триста казаков с нагайками. Потому что сто тысяч демонстрантов действовать не готовы. А несколько сотен казаков - готовы. Избивать, убивать, вешать. Они готовы.
Что сегодня и было продемонстрировано.
Это уже зачатки гражданской войны и в этой гражданской войне на сегодняшний день побеждаете опять не вы.
И это совсем не то соотношение цены-качества, которое можно было бы назвать приемлемым.
Все, кто подозревает, что он сегодня засветился - уезжайте. Кто подозревает, что он может быть на фотках, где дергает космонавтов за бронежилет, отталкивает от избиваемых, пытается защитить избиваемых - ложитесь на дно или уезжайте.
Потому что оказать действенное сопротивление вы не можете. Отстоять свою свободу вы не можете.
Он здесь царь.
Сорри, но такова объективная реальность.
А собирать вам еще годами деньги на поддержку в тюрьме - уже нет ресурсов.
Даже полгода-год в тюрьме могут сломать вам жизнь навсегда. Просто поймите это. НАВСЕГДА. Пару недель в камере с гепатитчиками - и вы НИКОГДА больше не будете прежним полноценным здоровым человеком. Всю оставшуюся жизнь.
Вы молодцы. Вы мужественные люди.
Но все таки гордо отправиться в тюрьму под фотографии "на миру и смерть красна", чтобы выйти оттуда больным и изломанным - это уже бессмысленно.
Эту власть уже не сковырнуть.
Пока она сама не сожрет себя.
А она сожрет.
Сберегите себя до этого момента.
В России надо жить долго.
Аркадий Бабченко, журналист
Читайте наши новости в Facebook