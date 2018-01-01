Путин не получил по зубам, поэтому скоро двинет дальше

Украине обострения не избежать.

Путин не зря угрожал Украине Reuters

Мировые лидеры - Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, все испугались войны и начали задабривать Владимира Путина. Они пишут твитики о великой России, а Меркель уже планирует ехать на Чемпионат мира по футболу в РФ...

И не важно, это задабривание маньяка психиатрами перед надеванием смерительной рубашки или страх... Для нас более важно как это понимает Путин. А он ликует. Они все для него слабаки.

Для Путина такая реакция мировой элиты это руководство к действию. Когда съели первую чеченскую, то началась и вторая. Когда простили Абхазию, то началась Осетия, а за ней и Крым, а за Крымом Донбасс. Гитлер 21 века не получил по зубам, а, значит, он двинет дальше. Читайте также: Для чего Россия создает "военный пояс" вокруг Украины Путин четко пригрозил Украине потерей государственности и очень конкретно назвал свои цели ранее - возврат РФ к границам СССР после Ялты. И раз все боятся его и пасуют, то он продолжит и уже в этом году. Ему нужно решать вопрос с водой для Крыма, с возвращением Украины под контроль РФ. Мы очень расслабились, мы уже не реагируем на ежедневные сообщения о раненых и погибших, 6000 украинцев поехало на ЧМ в Россию... За все это придет расплата. Нас ждут непростые годы. И если мы хотим победить, то нужно утроить усилия. Мирослав Гай, волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса в оперативном резерве 95-ой бригады

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