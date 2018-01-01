Путин не получил по зубам, поэтому скоро двинет дальше

Украине обострения не избежать.
И не важно, это задабривание маньяка психиатрами перед надеванием смерительной рубашки или страх... Для нас более важно как это понимает Путин. А он ликует. Они все для него слабаки.
Для Путина такая реакция мировой элиты это руководство к действию. Когда съели первую чеченскую, то началась и вторая. Когда простили Абхазию, то началась Осетия, а за ней и Крым, а за Крымом Донбасс.
Гитлер 21 века не получил по зубам, а, значит, он двинет дальше.
Читайте также: Для чего Россия создает "военный пояс" вокруг Украины
Путин четко пригрозил Украине потерей государственности и очень конкретно назвал свои цели ранее - возврат РФ к границам СССР после Ялты.
И раз все боятся его и пасуют, то он продолжит и уже в этом году. Ему нужно решать вопрос с водой для Крыма, с возвращением Украины под контроль РФ.
Мы очень расслабились, мы уже не реагируем на ежедневные сообщения о раненых и погибших, 6000 украинцев поехало на ЧМ в Россию... За все это придет расплата.
Нас ждут непростые годы. И если мы хотим победить, то нужно утроить усилия.
Мирослав Гай, волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса в оперативном резерве 95-ой бригады
Подписывайтесь на наш канал в Telegram