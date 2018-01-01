Крови вокруг путинских друзей и него самого становится все больше и больше.

Reuters

Итак, никакого убийства с целью грабежа в Центральноафриканской республике не было: российского журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александр Расторгуева изрешетили пулями прямо в машине. Полагаю, охотники за дорогой аппаратурой и баксами были бы бережнее к имуществу.

Целью засады было убийство, и убийство именно этой группы. Киллерам был известен маршрут передвижения журналистов и временные рамки. Это было хорошо подготовленное убийство.

Тюрбаны и арабский язык убийц не снимают вопроса о целеполагании и заказчиках: для обычного мусульманского террора тут слишком сложная логистика, не правда ли? Не говоря о фигуре Орхана Джемаля в качестве жертвы.

Можно, конечно, поднатужиться и поискать сложные версии, но не раньше, чем мы пристально вглядимся в самую очевидную и простую: убийство журналистов заказали бенефициары ЧВК "Вагнер".

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Мотив, и даже два, в этом случае совершенно очевидны:

- предотвращение угрозы расследования (а наемничество – по-прежнему уголовное преступление, не говоря о прочих подвигах пригожинских бойцов);

- демонстрация силы (ясная весточка всем, кто захочет соваться в это дело дальше).

То, что убийство Джемаля, Расторгуева и Радченко взялся расследовать Следственный комитет, – полная гарантия безнаказанности заказчиков: Следственный комитет, когда надо, умеет не увидеть и гораздо более очевидных вещей.

Крови вокруг путинских друзей и него самого становится все больше и больше. Впрочем, с некоторых (военных) пор счет убитых идет уже на тысячи, так что - о чем я?

Путину поздно пить боржоми, и нам, боюсь, тоже.

Виктор Шендерович, российский писатель-сатирик, теле- и радиоведущий

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