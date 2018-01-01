Пять причин принять 8 марта "черным" днем календаря

8 марта как "красная" дата не вышла из советско-российского контекста, враждебного современной Украине. Зато "чёрная" дата никому не запретит подарить женщине цветы в этот день.

Один из последних советских бастионов - 8 марта рано или поздно падёт

"С наступающим!" - такое пожелание уже слышится в супермаркетах и на базарах. Эти предварительные ласки не в канун Нового года, Рождества или Пасхи. Женщины на улицах начинают поздравлять друг друга с грядущим 8 марта . Вопреки системным стараниям Украинского института национальной памяти, декоммунизоровать День борьбы за права женщин в нашей стране не удаётся. Похоже, один из последних советских бастионов таки падёт. Уже со следующего года 8 марта может перестать быть в Украине государственным праздником . То есть, красным днём календаря и, соответственно, выходным. И как бы не старались сторонники и сторонницы "международного женского дня" защитить праздник, прикрываясь законным желанием любить и уважать прекрасный пол, "чёрное" 8 марта на самом деле полезнее "красного".

Причин при желании можно отыскать больше. Но предлагается пять. И первая сразу иллюстрируется свежим примером. Руководство Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) в канун нынешнего 8 марта весьма своеобразно поздравило сотрудниц с наступающим. Пожелав всего хорошего, женщин тут же предупредили: подарки к празднику должны быть не дороже 8 810 гривен. В противном случае ценный подарок надо указать в декларации. Так же, как ювелирный гарнитур стоимостью дороже 176 200 гривен. Это уже называется "ценным недвижимым имуществом".

Вопрос простой и понятный: не будь 8 марта "красным" днём, получили бы женщины такое, мягко скажем, странное и весьма некорректное поздравление, которое вполне тянет на предупреждение? Ответ: нет. То есть, конечно, на волне нашей памяти "чёрное" 8 марта ещё несколько лет будет провоцировать специальные подарки. Но со временем потребность в них отпадёт. Потому, что получать подарки не просто так, а "под дату" - унизительно для женщин. Каждая из них имеет право претендовать на подарки со стороны любимых ежедневно, если того позволяют доходы того, кто одаривает. Однако женщина вполне может и должна делать подарки себе, не зависимо от дня календаря. Подарок – не обязаловка, а порыв, вдохновение, сюрприз.

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Вторая причина проистекает из первой. Может дополнять её, но может и быть самодостаточной. Почему "Международный женский день", а не "День борьбы за права женщин", как возникло изначально? А потому, что в СССР о правах женщин, как и о правах человека в целом, думали в последнюю очередь, если вообще думали. Нынешняя Россия как прямая наследница Советского Союза, а значит, его худших традиций, подкидывает актуальный пример и сюда. Жительница Самары Светлана Медведева пять лет добивалась права работать по профессии. Она – капитан-механик на речном флоте, и в своей борьбе дошла до Европейского суда. Для российских женщин сегодня не доступно полтысячи профессий. Зато президент Путин непременно поздравит их с 8 марта, праздником любви и весны.

Хотя в этот день женщины могут и должны напомнить: им хочется строить свои жизни и судьбы так, как нравится, а не так, как решила верховная власть. В конце концов, первые демонстрации феминисток были, среди прочего, за равные избирательные права для женщин. А не за то, чтобы получать от мужчин раз в год букет цветов, а от шефа на службе – дежурные казённые поздравления.

Причина номер три – семейные ценности и культ их, как бы консервативно это сейчас не прозвучало. Рождённые после 1991 года не помнят и не поймут, о чём пойдёт речь дальше. Но рождённые в СССР оценят и подтвердят правоту. Что предлагалось делать папам и мальчикам в той стране к 8 марта? Отец убирает в квартире, готовит завтрак и вообще стоит у плиты целый день. Разделив эти обязанности с сыном, если в семье таковой имеется. Мама и бабушка по случаю "красной" даты сидят и отдыхают. С тем, чтобы наутро сказка закончилась, принцессы снова стали золушками, впряглись в повседневный быт, и так до следующего года.

К такому формату празднования не только призывали – отчасти его действительно культивировали и практиковали в очень многих семьях. Общее хозяйство велось по феодальному принципу, когда удел женщины – уборка, глажка и готовка. Советский и постсоветский вариант постулата "дети, кухня, церковь". Если мужчина в такой семье имеет некие обязанности только 8 марта, а всё остальное время нагрузку получает женщина, превращаясь в ломовую лошадь – мне жаль такие семьи. Да, есть риск, что "чёрная" дата ситуацию не исправит. Но хотя бы уберёт предпосылку для двойных стандартов.

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Четвертая причина заставит общество, в конце концов, играть по правилам. Ещё несколько лет назад в Украине было нормальным, когда военных поздравляли с профессиональным праздником 23-его февраля. По этой позиции мы шли с Россией голова к голове. И вот теперь наша армия получила свой профессиональный праздник – 14 октября отмечаем День защитника Украины. Это – "красная" дата, государственный праздник, а ещё – повод закинуть мужчинам: "У вас, мальчики, свой выходной есть, а наш вы у нас забираете!" Даже в школах девочкам давали указания поздравлять мальчиков!

Хотя только слепые и глухие не видят и не слышат ничего о женщинах, которые служат в ВСУ и вообще имеют прямое отношение в защите Украины от агрессора. Они сражаются и гибнут под вражескими снарядами, лежат в госпиталях и получают высокие награды. Потому 14 октября – никакой не "мальчиковый", а общий праздник. Если хотите – да, выходной день. Который теперь по своей значимости дублирует 8 марта в том виде, в котором оно существует сейчас.

Наконец, причина номер пять отсылает нас к новому фразеологизму "щупальца русского мира". 8 марта как "красная" дата не вышла из советско-российского контекста, враждебного современной Украине. Зато "чёрная" дата никому не запретит подарить женщине цветы в этот день. Но это уже будет индивидуальным выбором каждого.

Андрей Кокотюха, журналист, писатель, сценарист для "Главреда"