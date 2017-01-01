Россия — агрессор, но мы с ней дружим...

Опасения оппозиции попасть под пропагандистский пресс в качестве "пособников Кремля" оказалось сильнее страха нависающей диктатуры.

Рада назвала РФ агрессором, но отказалась деносировать договор о дружбе rosbalt.ru

Закон с абсурдистским смыслом "Россия — она, конечно, напала, но действующие с ней договоры о дружбе и сотрудничестве мы разрывать не намерены", принят Верховной Радой. Вот сейчас нам всем и попрет: и окупированные территории начнут возвращаться, и прозревшие в одночасье чиновники устыдятся и прекратят воровать, и МВФ со Всемирным банком и Аль-Джазирой отменят свои инсинуации, конечно же, проплаченные Путиным.

До последнего сомневался, что оппозиция законопроект поддержит. Потому что там очередное загребание президентом власти под себя, и в этом процессе Петр Алексеевич, как натуральный Шура Балаганов, никогда не остановится. Но опасения попасть под пропагандистский пресс в качестве "пособников Кремля" оказалось сильнее страха нависающей диктатуры.



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С другой стороны, могу предположить, что фракция "Батькивщина" прикинула, что этими расширенными в принятом законе полномочиями предстоит воспользоваться не Порошенко, а как раз Юлии Владимировне. А ей дополнительные рычаги — это как бонус за настойчивость в достижении цели.

И началось!

"Народные фронтовцы" во главе с лично Яценюком и Парубием немедленно принялись пропагандистски монетизировать принятый закон. Мол, по их инициативе и под их давлением наконец-то… Достойный ответ Кремлю… Бойцы на фронте, а мы в Раде отстаиваем суверенитет… В общем, крепче, чем стена на границе…

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Воистину так! Еще в среду на заседании комитета по нацбезопасности Пашинский, адресуясь к неназываемому Саакашвили, искренне заявил "Когда мы погибали на Майдане...". У них точно плоскостопие мозгов и дисфункция совести! Как мне помнится, Пашинского с Майданом в общественном сознании связывает не жертвенный героизм, а снайперская винтовка, увезенная в неизвестность в его машине. А это не "мы погибали", а совсем наоборот.

Но псевдопатриотическая трескотня заполнит эфиры минимум на неделю. А под шумок продолжатся "успехи и экономический рост" в зазеркалье Гройсмана.

Но уж лучше такой закон, чем вообще никакого.

Александр Кочетков, аналитик. политолог