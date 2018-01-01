Россия Путина несовместима с Россией Дурова

Поэтому "За Телеграм!" и означает "Долой царя!"

После вчерашнего мероприятия на Сахарова есть два типа людей, которым не позавидуешь. Первые - это, конечно, Жаров и сотрудники РКН, на которых нынче могут спустить всех собак (поделом). Вторые - анонимные труженики прокремлевских телеграм-каналов, которые призывали прийти на акцию против блокировки Телеграма (не потому, что они так радеют свободу слова, конечно, а потому что тут у них распильная кормушка). А в итоге получили 15-тысячный митинг, где кричали "Путин - вор!" и "Долой царя!", где говорили о люстрациях, где выступал Навальный.

Но неужели, кто-то всерьез думал, что могло быть иначе? Неужели кто-то думал, будто Россия Путина совместима с Россией Дурова? Будто страна, в которой пытают и бросают в тюрьмы, отнимают бизнес и имущество, может быть страной инноваций и высоких технологий? Нет, придется выбрать что-то одно: либо у вас телефонное право, беспредел силовиков и прочая "суверенная демократия", либо технологии, инновации, бизнес и прогресс. Павел Дуров как раз наглядный пример этой несовместимости. У человека отняли проект, которому он посвятил десяток лет своей жизни, вынудили стать эмигрантом, хотя он этого изначально не желал (см. "7 причин остаться в России"). Сейчас будет громкое сравнение, но быть "за Дурова и за Путина" - это примерно как "за Вавилова и за Сталина", "за Эйнштейна и за Гитлера". Натуральная шизофрения.

Поэтому любое выступление в поддержку бизнеса и инноваций в России по определению, автоматически будет выступлением против нынешней людоедской системы, вытаптывающей все вокруг себя: частную инициативу, честный труд, всякую тягу к созиданию. Общество построенное на насилии не будет обществом творцов. Система жуликов и воров не может породить ничего, кроме бардака и упадка. В основе всего - правила игры, подталкивающие либо созиданию, либо к насилию. Источник нынешних дурных правил игры один - он сидит в Кремле. Поэтому "За Телеграм!" и означает "Долой царя!"

Михаил Пожарский, журналист

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