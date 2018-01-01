Когда с Донбасса в РФ отправятся в мешках очередные три-четыре сотни "ихтамнетов", Путин не только внезапно заболеет, но и, вполне возможно, сыграет в ящик.

Большая советская армия может победить только маленькую советскую армию "Час Пик"

Достали уже эти восторги по американцам, разгромившим колонну россиян в Сирии . Эти обсасывания и оцеловывания. Эти цитаты и подробности. Эти видео и фото... Такое впечатление, что мы сами только что взяли Москву, не иначе.

На самом деле, ничего удивительного. Колонна шла как на параде, в пустынной пустыне, представляя из себя отличную мишень. В колонне не было средств ПВО. Даже переносных ЗРК (зенитно-ракетных комплексов). Не было прикрытия с воздуха. Не было взаимодействия с "союзниками". Не было ничего. Всё было организовано как нельзя плохо. Хуже некуда. Как обычно в большой советской армии.

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Удивительно другое - как никто не понимает, что россиян можно и нужно бить. И не только в Сирии. Для этого, конечно, нужна политическая воля, нужны талантливые, патриотически настроенные командиры, нужна настоящая профессиональная армия, а не плохо обученное и немотивированное войско заробитчан. Нужны, разумеется, и новые технологии - но это не главное, к тому же, они у нас есть, просто не востребованы...

И когда с Донбасса в Россию отправятся в мешках очередные три-четыре сотни "ихтамнетов", Путин не только внезапно заболеет, но и, вполне возможно, сыграет в ящик. Или сыграют его. А "минская контактная группа" будет обсуждать с новым российским правительством процедуру выдачи военных преступников.

Большая советская армия может победить только маленькую советскую армию. Против хорошо вооружённого и превосходно обученного патриотизма она бессильна. И против гигантского американского военного бюджета - тоже. Да что там говорить - она не может победить собственную совковую армейскую тупость, и вечный русский "авось".

Юрий Касьянов, волонтер

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