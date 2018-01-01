Россиян вскоре ждет "любимая" дыба

После внешнеполитического триумфа путинский режим получил новый заряд жизнеспособности.

Фашизм всегда начинается с нежной песни о любви к Родине. О ее лесах, полях, реках, родимых просторах и мирном небе над головой. А еще – о том, как много тайных злодеев желают все это захватить и уничтожить. И, чтобы этого не произошло – необходима сильная власть, способная ликвидировать коварных врагов и поддерживать стабильность и порядок. Для этого власти нужны расширенные полномочия и тотальный контроль над всем, что способно мыслить и двигаться. И какое счастье, что у власти есть могучий Лидер, способный повести за собой на пути суровой борьбы с темными силами, таящимися за каждым углом. Их необходимо выявить и наказать. Для этого расширяются ряды полиции, строятся тюрьмы, ужесточаются законы. Врагов ловят и сажают, иных – выдавливают за пределы страны, но их, гадов, меньше не становится, а совсем наоборот: они множатся в арифметической прогрессии, и приходится писать новые законы, нанимать еще больше силовиков, брать под контроль прессу и судебные институты. И вот, когда уже вот-вот наступит процветание – выясняется, что для его достижения нужно наказать соседние страны, отняв "исконные-посконные территории", восстановить историческую справедливость, после чего – уж точно страна вздохнет полной грудью и поднимется с колен…

Все это уже было. Но человечество – хронический троечник, не желающий усваивать тяжелые уроки. Ему бы что попроще, по формуле "Лидер – Победа – Процветание – Стабильность". Есть, конечно, иные упрощенные формулы. К примеру, чтобы перестать наступать на грабли – надо время от времени брать в руки вилы. Но такая установка уже признана экстремистской, и любая попытка её озвучить может обернуться для умника реальным сроком. И вообще: как справиться с диссонансом, когда – с одной стороны – повсюду говорят о новых исторических прорывах страны и демонстрируют военно-спортивные достижения, а с другой – повышают налоги и пенсионный возраст? Это сложно: взять, да и признать, что собственная власть тебе нагло врет. Это опасно: принять реальность и попытаться что-то изменить. Назвать вождя ворюгой и вступить в схватку с государственной репрессивной машиной, которая отлажена уже настолько, что запросто перемалывает жизни и судьбы миллионов людей.

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После "триумфальной встречи" Путина с Трампом Лубянский Рейх воспрял всеми своими дополнительными хромосомами. Американец выглядел бледно – как нашкодившая школота, а Путин – напротив – излучал такой бодрый оптимизм, будто предъявил своему визави нечто уничтожающее. Трампа швыряло из стороны в сторону – от двусмысленных заявлений до оправдательных речей, что "фейк-СМИ опять все неверно поняли и намеренно извратили". Президент США, извивающийся ужом в просторном лубянском кармане – жалкое зрелище. И то, что санкции против Кремля не будут ослаблены – заслуга Конгресса, а вовсе не Трампа.

Отрицательная селекция в мировой политике привела к тому, что личностей уровня Рейгана и Тэтчер уже давно нет, и некому объявить "крестовый поход против Империи Зла". Даже назвать путинскую Россию таким образом ни у кого не хватает смелости, потому что после буквы "а" придется говорить "б" – вплоть до последней буквы алфавита. И нерешительное топтание перед нео-фюрером логичным образом превращается в глупое расшаркивание с набором невнятных политесов. И вот уже "неукротимый Трамп" лавирует между обстреливающими его критиками и притягательным кремлевским мачо. Вероятно, встреча была столь впечатляющей, что Дональд возжелал продолжения, причем, желание это оказалось даже острее стрел, выпущенных по нему недругами…

Между тем, путинский режим получил новый заряд жизнеспособности. Внутри фашистской машины заискрило от повышения уровня напряжения, и она ускорила обороты. Арест генерала Дрыманова – начало "чисток" внутри системы. Она нуждается в "омолаживании", когда старых негодяев заменяют на новых – еще голодных, но более энергичных, воспитанных в духе всецелой преданности Рейху. Их используют также, как и предшественников, после чего тоже утилизируют.

Так устроена эта машина. И работать она будет до тех пор, пока не сломается основная деталь её механизма: скрепляющий вождь, на голом торсе которого держатся модели внешних договоренностей и внутрибандитских "тёрок". Не называть же шайку всех этих усмановых и ротенбергов элитой? Посему – да: пришли к арбитру-пахану, порешали, ударили по рукам, и постановили: "Дерипаску отмазать, Чайке – расширить помоечный бизнес, Керимова приголубить, Кабаевой – продать часть акций Первого канала". И никаких "стрелок" со стрельбой, ибо – стабильность. Или вы хотите, чтобы было как в девяностые? А что касается пыток в колониях – эка невидаль! Ибо дыба – это и есть наша главная историческая скрепа. Её с успехом практиковали и при Иване Грозном, и при Петре Великом, и при Екатерине, и при Иосифе Виссарионовиче. Веками проверенная вещь – и что теперь, от нее отказываться из-за воплей сопливых правозащитников?

Теперь, после внешнеполитического триумфа, режим ужесточится. Арестовывать будут больше, сажать – чаще, пытать – больнее. Жизнь внутренних врагов должна стать невыносимой, причем, врагов за годы либерального миндальничания расплодилось так много, что сразу всех и не перевешаешь. Казалось бы, вот обычный россиянин предпенсионного возраста, а заглянешь в его унылые от страха глазенки, пощекочешь скальпелем дознавателя – и выяснится, что никакой он не рейхс-гражданин, а глубоко законспирированный враг, шпионская консерва, застывшая в трепетном ожидании кончины фюрера. И как такого не вздернуть? Как не преподать урок миллионам таких же падлюг, провожающих злобными взглядами правительственные кортежи?..

Таковы исторические традиции, которые вы так любите. Таков набор инструментария в нашем северном полушарии. Примите его и смиритесь. Ибо на всех вас – одна Родина, один Вождь, одна Дыба.

Александр Сотник, российский писатель, публицист, журналист и телеведущий

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