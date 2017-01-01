Саакашвили нашел слабое место власти

"Шоу на крыше" от экс-губернатора Одесской области может стать ноу-хау для украинской политики и будет взято на вооружение другими оппозиционерами.

Михеил Саакашвили продолжает радовать граждан Украины резонансными заявлениями о собственном политическом будущем. Они, правда, диссонируют с предновогодним настроением и не получают масштабной реакции.

После неудачного штурма сторонниками Международного центра культуры и искусств, который, к счастью, обошелся без жертв, однако нанес имиджевые потери Саакашвили, тот несколько изменил тактику. Он объявил о временном отказе от массовых мероприятий (новогодние ирождественские праздники - не лучшее время для мобилизации сторонников) и перешел к тактике индивидуальных информационных взрывов.

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Лидер "Движения новых сил" буквально в течение одного дня заявил об отказе идти на допрос в СБУ, порадовался тем, что Новый год сможет провести в Киеве (Государственная миграционная служба еще в начале декабря продлила до марта 2018 срок его пребывания в Украине) и рассказал , что в случае домашнего ареста будет общаться с поклонниками с помощью технических средств. Такое "шоу на крыше" может стать ноу-хау для украинской политики и будет взято на вооружение другими оппозиционерами. Михеил Саакашвили также готовит иск в Европейский суд по правам человека относительно своего задержания сотрудниками СБУ 5 декабря.

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Похоже, опытный политик нашел слабое место власти: она не хочет, чтобы действия правоохранителей вызвали любые аналогии с временами Януковича, поэтому вынуждена демонстрировать слабость, чтобы не допустить роковой ошибки.

Саакашвили умело пользуется этой ситуацией для постоянного маневрирования в информационном пространстве. Его задача: постоянно привлекать к себе внимание, чтобы не оказаться в информационном вакууме. И пока он справился с ней довольно успешно, несмотря на статус апатрида, который, учитывая здравый смысл, не предусматривает участия в расшатывании власти страны, в которой человек обратился с просьбой о предоставлении политического убежища.

Евгений Магда, политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики