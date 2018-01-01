Почему украинцев пока не пускают в инвестиционный рай

Нацбанк не спешит открывать украинцам инвестиционный "безвиз".

Национальный банк Украины осуществил очередную робкую попытку дерегулировать валютные операции для чего усовершенствовал их лицензирование для банков, бизнеса и физических лиц.

Валютная дерегуляция является краеугольным камнем не только улучшения бизнес-климата в стране, но и привлечения прямых иностранных инвестиций. Инвесторы, как правило, приходят в те страны, которые включают "зеленый" не только на вход, но и на выход. Никто не будет заходить на чужой рынок, не зная, как будет из него выходить: вечных бизнесов, равно как и вечных людей не бывает. Пока же на входе в Украину горит "желтый", а на выходе – мигающий "красный". Например, несколько последних лет украинские компании были существенно ограничены в праве выплачивать дивиденды иностранным участникам и досрочно погашать кредиты нерезидентов. Сейчас и то, и другое уже разрешено, но с определенными ограничениями по сумме.

Кстати, валютная дерегуляция являлась одним из пунктов программы реформ Бальцеровича в Польше. Тогда эта опция принесла полякам десятки миллиардов долларов и евро иностранных инвестиций. Правда у них было существенное отличие – Польша стала неотъемлемой частью европейского рынка капитала. В отличие от нас, эта интеграция была двухсторонней: сейчас поляки могут свободно инвестировать свои средства в европейскую финансовую систему. Украина же, открыв свой рынок для иностранного капитала, в том числе и банковского, пока не спешит разрешать своим гражданам без административных ограничений инвестировать, например, в акции Daimler AG, а не АвтоЗаз.

Проблема заключается в том, что валютная дерегуляция в нереформированной и неэффективной экономике, покрытой далеко не благородной плесенью коррупции, может привести примерно к такому же эффекту, как и безвиз. Только в случае с последним Украину начали покидать люди, а в контексте дерегуляции рынков капитала то же самое может произойти и с деньгами, которые пока еще обретаются в матрасах и банках. Трехлитровых, на огороде.

В теории работы регулятора есть такое понятие как "невозможная троица". Речь не о христианском догмате веры, а о трех направлениях регулирования. Согласно этой теории, в наборе из контроля за ценами, обменного курса и свободного движения капитала можно выбрать лишь две опции, а третьей придется пожертвовать. Как решить эту трилемму, каждый центральный банк выбирает сам. Долгое время НБУ проводил политику фиксированного обменного курса и относительно свободного движения капитала. Сейчас ситуация существенно изменилась: трилемма решается с помощью независимой монетарной политики (инфляционное таргетирование) и постепенной валютной дерегуляции.

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Но памятуя безвиз, дерегулировать нужно поступательно, не превышая в этом вопросе магистральную скорость общего реформирования экономики. Получается некий вариант китайской политики "малых" шажков или древней игры "как съесть мамонта с помощью маленького ножичка"...

Первым таким шагом стало разрешение НБУ открывать физическим лицам банковские счета за границей для получения на них доходов, начисленных в иностранных налоговых резиденциях.

Ранее открытие счета в зарубежном банке требовало наличие индивидуальной лицензии НБУ. Хотя стоит признать, что такие счета были у всех представителей украинского бизнеса (выше среднего) и политического истеблишмента. И лицензию на Институтской мало кто получал. По сути, государство столкнулось с проблемой: либо всех оштрафовать, либо просто отменить то требование, которое никто не хочет выполнять. Остановились на втором варианте. Правда, перечислить валюту за рубеж из Украины просто так пока не удастся. Зато можно легально получать деньги на свой зарубежный счет от иностранных контрагентов.

Новая опция в виде счетов за границей открывает для украинцев технологические возможности западного финтеха, например, платежной системы PayPal. Отныне, украинцы смогут привязать свой интернет-кошелек в любой международной платежной системе к банковскому счету за рубежом, а уже получив на него валюту, можно перевести денежные средства на счет в украинском банке, с дальнейшей привязкой оного к дебетной карте для расчетов на территории Украины. Получается немного как почесывание правого уха левой рукой, но это лучше, чем, получив деньги за товар, проданный в международном интернет-магазине, не знать, как с этой выручкой поступить и как легализовать ее в своей стране.

Вторым шагом, который был осуществлен Нацбанком на пути дерегуляции, стало введение так называемых электронных лицензий на инвестиции за рубеж ("е-лицензии"). В прежние времена украинец, который возжелал купить некий иностранный актив, пусть даже на один евроцент, обязан был обратиться в НБУ за индивидуальной лицензией, которая выдавалась на определенный срок и за фиксированную сумму. Если сроки инвестирования сдвигались или менялась стоимость вложений, всю разрешительную процедуру приходилось начинать сначала. До сих пор ходят страшные истории о том, как в "черной-пречерной комнате" для получения индивидуальной лицензии нужно было сдать целые тома подтверждающих документов, при этом регулятор мог затребовать с несчастного сдать на анализы, то, что в былые времена приносили в "баночках" и "спичечных коробочках".

Отныне все заметно упростилось. Речь идет о небольших инвестициях в размере до 50 тыс. дол. США или в эквиваленте другой иностранной валюты. В этот сегмент инвестирования попадает практически весь малый и средний бизнес, особенно в части покупки небольших компаний в ЕС для продвижения на европейский рынок своих товаров и услуг. Полста хватит для покупки компании, аренды офиса, приобретения минимального набора мебели и оргтехники и на выплату заработной платы на организационный период. Кроме того, в эту сумму помещаются платежи, связанные с обучением. Можно даже купить небольшую квартиру в европейской стране последней волны интеграции. Для подобных инвестиций НБУ предложил формат е-лицензии, когда инвестор подает все документы в обслуживающий украинский банк, а тот в электронной форме извещает регулятора. Если замечаний нет, разрешение на инвестицию начинает действовать по умолчанию и банк открывает специальный счет, с которого деньги уходят за границу. Какие документы необходимо предоставить? Во-первых, те, которые подтвердят, что сумма инвестирования была легально заработана в Украине. Во-вторых, документы относительно самой инвестиции: договор купли-продажи, проспект эмиссии акций и т.д.

Что касается доходов физического лица для определения источников инвестирования, то отныне НБУ разрешил в качестве подтверждения предоставлять информацию относительно предпринимательской деятельности и продажи недвижимого имущества. Кроме того, определено такое понятие как совместное имущество супружеской пары: доходы жены в Украине могут стать основанием для инвестиций мужа за рубеж и наоборот.

Уже сотни украинцев воспользовались этим инвестиционным "окном" в Европу, которое было бы правильно назвать маленькой щелочкой. Но уже на этом этапе можно отработать методологию более глубокой дерегуляции валютных операций. Тем более, что запуск новых финансовых институтов, таких как негосударственные пенсионные фонды, невозможен без открытия доступа на международные рынки капитала.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик

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