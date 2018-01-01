Сергей Горбатюк: В СБУ умалчивают о деятельности ФСБ во время Майдана

Начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры в интервью "Главреду" рассказал о результатах расследований событий 20 февраля 2014 года, о саботаже со стороны правоохранителей и об освобожденных из СИЗО фигурантах резонансных майдановских дел.

Сергей Горбатюк

Сергей Горбатюк выбирает время для интервью в пятницу в 17.00. Когда большинство работников ГПУ в здании следственного управления на Борисоглебской покидают свои кабинеты, Сергей Викторович лично заваривает кофе перед началом беседы. Чувствуется, что этот пятничный вечер начальник департамента хотел бы провести несколько по-другому, но накануне четвертой годовщины расстрелов в центре Киева позволить себе это не может. Скорее по моральным причинам – чтобы ответить на вопросы не так журналистов, как общества о тех событиях.

- Сергей Викторович, сколько уголовных производств по Майдану передано в суды, а сколько находится в этих стенах на стадии досудебного расследования?

- В суды передано обвинительные заключения в отношении 252 лиц, но фактически по всем эпизодам расследования продолжается. Например, по 30 ноября 2013 года (когда "Беркут" на Майдане разогнал студентов, - Авт.) сообщено о подозрении 22 лицам. Только по восьми обвинительные в суде. Первым пошел акт в отношении экс-главы КГГА (Александра Попова, - Авт.), затем четверых командиров "беркутовцев", к которым после присоединились еще трое, непосредственно применявших насилие. Остальные 14 находятся в розыске. Мы видим, что избивали примерно до 40, но установили пока личности только троих. Также нам известен не полный перечень людей среднего звена и организаторов. Продолжаем собирать доказательства о тех, кто в розыске. Также по событиям 1 декабря и другим эпизодам…

- Так сколько всего эпизодов и производств?

- Нашим департаментом расследуется 3404 преступления. Они сгруппированы по эпизодам и объединены в 48 уголовных производств.

- Если говорить о событиях 20 февраля на улице Институтской, то можете напомнить этот день в цифрах?

- Речь идет о 48 убийствах, 80 огнестрельных ранениях, около 60 других ранениях – от гранат, резиновых пуль, брошенных камней. Все они объединены в одно уголовное производство. Параллельно расследуется совершение убийств и ранений работников правоохранительных органов. В тот день их погибло четверо, и еще более 40 получили огнестрельные ранения.

- До недавнего времени в деле об убийстве милиционеров не было подозреваемых?

- Были, инкриминировалось руководству правоохранительных органов, отдававшим приказы, что привели к смерти не только протестующих, но и правоохранителей. Кроме того, несколько недель назад сообщили о подозрении тому, кто находился среди протестующих на Майдане. Его обвиняют в совершении убийства двоих и ранение одного правоохранителя. В этом случае не установлено данных свидетельствующих о необходимой обороне или крайней необходимости. Это сложная тема, может вызвать неоднозначную реакцию в обществе.

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- Общество знало, что на Майдане погибли правоохранители…

- Мы настроены на установление объективной истины, независимо от того, кто погиб – правоохранители или протестующие. Каждый факт преступления должен быть расследован и получить оценку. Кроме того, действует и закон от 21 февраля 2014 года о недопустимости преследования участников массовых акций протеста, согласно которому должны быть закрыты и производства по статье 348 УК Украины – посягательство на жизнь работника правоохранительных органов. Тот закон даже запретил расследовать события того времени. Одновременно во многих случаях применения насилия в отношении правоохранителей присутствуют признаки обороны или крайней необходимости, и в таких случаях для освобождения от ответственности нет надобности применять этот закон. Но это необходимо подтвердить доказательствами, а ответы может дать только расследование.

- По какой статье было зарегистрировано это производство?

- По 115-й – преднамеренное убийство.

- Святошинский суд столицы уже полтора года слушает дело о расстрелах на Институтской. На скамье подсудимых пятеро бывших "беркутовцев"…

- Объединенное дело – почти два года, но еще раньше было дело по обвинению двоих (Сергея Зинченко и Павла Аброськина, - Авт.). Оно слушались около года. После в отношении еще троих было направлено в суд (Сергею Тамтуре, Олегу Янишевскому и Александру Маринченко, - Авт.).

- Когда мы сможем услышать их показания в суде?

- Это у прокурора надо уточнять. Насколько помню судом определено: сначала показания дают потерпевшие, затем свидетели, рассматриваются материалы, а потом уже дело дойдет до подозреваемых.

- Следователи продолжают работать параллельно с судебным процессом? Что нового удалось установить?

- Есть новые факты. Они ложатся в общую картину и дополняют ее. Но я не могу об этом говорить в интервью. И не только потому, что это тайна следствия, но и в интересах судебного разбирательства, чтобы не давать возможности адвокатам подозреваемых обвинить правоохранительные органы в давлении. Мол, таким образом, мы можем влиять на общественное мнение. А это уже – возможность использования аргументов в Европейском суде по правам человека.

- В обвинительном заключении по 20 февраля речь идет о том, что указание использовать огнестрельное оружие давал лично Виктор Янукович. Из каких источников следствие получило эту информацию?

- Скажу стандартно: собраны достаточные данные для уведомления о подозрении бывшему президенту, министру внутренних дел и еще ряду руководителей правоохранительных органов в организации этого преступления. Конечно, есть сложности в процессе доказывания, потому что получить достаточное количество прямых доказательств из-за отсутствия многих фигурантов сложно. Поэтому следствие свое подозрение обосновывает во многом комплексом непрямых доказательств – фактами перемещений указанных лиц, встреч, телефонных переговоров. Мы доказываем, как была построена иерархическая структура – кто кому подчинялся, кто давал указания, кто выполнял. Учитывается, какие действия и реакции были на сами события и непосредственно расстрелы.

Соответственно, когда человек, который руководит государством, видит, что его указаний не слушают, должен возмутиться – без его ведома происходят преступления. Далее могли бы последовать распоряжения – срочно разобраться, выяснить. Глава государства должен был бы вызвать министра. А таких действий не зафиксировано.

- На Майдане действовала же не целая рота "Беркута"?

- Часть спецроты киевского "Беркута". Позднее к ним присоединились представители внутренних войск, что зафиксировано на видео одного из телеканалов с тыльной стороны баррикады, с которой стреляли.

- Какую ценную для себя информацию вынесло следствие из интервью журналистам бывшего заместителя командира спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского из СИЗО?

- Думаю, эти материалы приобщены к производству. Так же, как и показания бывшего президента, хотя их он давал в суде как свидетель, а в нашем следственном производстве он подозреваемый. Мы обращаем внимание и приобщаем к делу то, что он заявил во время брифинга или пресс-конференции, говоря о своем варианте развития событий. Эти пояснения проверяются на предмет правдивости и соответствия действительности. В общем, все это может использоваться как непрямые доказательства причастности людей к преступлениям.

- Установлено ли, сколько правоохранителей действовало по ту сторону баррикады на Институтской 20 февраля?

- Следствие объявляет подозрение всем участникам отряда в черной форме с желтыми повязками. Даже если не все стреляли на поражение, но их действия были организованы, скоординированы. Одни - стреляли, другие - рядом перемещались с оружием. Обвинение говорит, что это был единый отряд, выполняющий единый приказ. Всего инкриминируются преступления 25 "беркутовцам" – командиру роты Дмитрию Садовнику, 23 его подчиненным и заместителю командира полка, который не входил в эту спецроту (Янишевскому, - Авт.). Двадцать шестому объявлено подозрение Кусюку (бывшему командиру киевского "Беркута", - Авт.), которому инкриминируется соорганизация.

- Сколько из них стреляли?

- Это все исследуется в открытом судебном процессе. Категорически утверждать может только суд в приговоре, на основании доказательств, предоставленных прокурором и не опровергнутых защитой.

- Можете вспомнить конкретный эпизод: последнее убийство 20 февраля – Владимира Мельничука? Установлено, кто и с какой точки стрелял? Спрашиваю, потому что в то время на Майдане уже не стреляли, и это был одиночный выстрел.

- Повторюсь, что окончательные выводы может сделать только суд. Но на основании собранных во время следствия доказательств, проведенных осмотров места происшествия, видеозаписей, следственных экспериментов, экспертиз выдвинуто обвинение бойцам так называемой черной роты.

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- Осенью 2014 года командир спецроты Дмитрий Садовник скрылся в Крыму. Выяснило ли следствие, при каких обстоятельства он убегал, что или кто подтолкнул его на этот шаг?

- Мы не занимаемся расследованием этого случая, как и ряда других фактов противодействия расследованию. Кроме того, по факту изменения меры пресечения Садовнику прокуратурой Киева сообщено о подозрении судье в вынесении неправосудного решения (судье Печерского районного суда Киева Светлане Волковой, - Авт.).

Первое же вышеупомянутое мной производство зарегистрировано в апреле 2015 года. У нас это дело пробыло только две недели, после чего Шокин (в то время генпрокурор, - Авт.) поручил его расследование специально им созданному Управлению расследований преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. С тех пор они и расследуют - почти три года, а результатов нет. Как и нет окончательного решения по обвинению судьи. Одноэпизодное дело направлено в суд еще в 2015 году. Казалось бы, сколько времени для завершения рассмотрения надо, но дело слушается уже больше двух лет. Только месяц или полтора назад суд допросил прокурора, принимавшего участие в заседании по изменению меры пресечения (Садовнику).

Но это решение не исключение – судьями и после не единожды принимались решения об изменении меры пресечения подозреваемым обвиняемым в совершении убийств или покушений на убийства. И кодекс прописан таким образом, что даже и отъявленному маньяку можно поменять меру пресечения, не связанную с арестом, если не предоставлено весомых доказательств, о рисках его побега, продолжения преступной деятельности или препятствования следствию.

- А как их подтвердить?

- Мы для себя считаем, если человеку инкриминируются 39 убийств, соучастники убежали, значит - у нас есть основания просить арест. Но судья посчитала по-другому. При этом прокурор Донской говорил, что предпринимал попытки законным способом поместить подозреваемого под арест, но его действия не одобрило руководство ГПУ (в то время генпрокурором был Виталий Ярема, - Авт.).

- Очевидно, вопрос решался нестандартно…

- И вот должно состояться рассмотрение апелляции, он (Садовник) ложится в больницу и не появляется на заседание. Мы приходим в суд, показываем, что необходимости находиться в медучреждении нет, но суд не принимает аргументы, хотя мог постановить задержание и доставку. Только когда подтверждается факт побега, суд решает вопрос о его принудительном приводе.

- Садовник в международном розыске?

- Нет. Там нет никого из правоохранителей и руководства государства, подозреваемых в противодействии акциям протеста и иным преступлениям. Интерпол усматривает в этих делах признаки политических, формулируя это так, что преступления совершены на фоне смены власти в государстве, и отказывает. Только на несколько "титушек" выдал красные карточки.

- Какие возможности были бы у следствия, если Садовник и другие "беркутовцы" находились в базе Интерпола?

- Это было бы существенно, если бы они проживали в других странах, а не в России. Тогда красная карточка Интерпола обязывала бы правоохранительные органы задержать и ожидать запроса об экстрадиции. Но установлено, что большинство "беркутовцев" находятся именно в РФ. А если это известно, то уже без Интерпола можем направлять такой запрос.

- Что и было сделано?

- Да, и получили отказ, так как большинство из них стали гражданами РФ. Причем в случае Садовника и Кусюка рассмотрение вопроса гражданства было каким-то приоритетным. Потому что Кусюк скрылся в феврале 2014 года, а уже в мае получил гражданство. Садовник исчез в октябре, а гражданином РФ стал в начале декабря того же года.

- Вернусь к интервью Янишевского. В нем он сказал, что "беркутовцы" получали гарантии от министра МВД Арсена Авакова – поедут в АТО, им все простят. Как подобные гарантии влияют на следствие?

- Документальных подтверждений такой встрече и таким обещаниям у нас нет, но действительно информация о такой встрече и таком обещании была. Я не знаю, была ли в тот момент оговорка: если не причастны к убийствам.

В целом развитие событий и подход руководства МВД свидетельствует о том, что ведомство не пытается помогать следствию в установлении истины. Потому что большинство "беркутовцев", в частности, подозреваемых по другим эпизодам, не связанных с убийствами, долгое время не отстранялись от должностей и не увольнялись. Некоторые были в статусе подозреваемых, и мы обращались в суд об их отстранении. Например, по событиям 30 ноября в 2013 году такими были двое заместителей подразделения, а в 2015-м один из них стал уже командиром подразделения реорганизованного "Беркута", а другой его заместителем. После они спокойно пошли на пенсию. Ходят в суд.

Кроме того, МВД направляло в суд позитивные характеристики и просьбы не отстранять от должностей правоохранителей, ведь они выполняют важную миссию. Руководство ведомства занимает формально законную позицию - основанием для увольнения может быть приговор суда. Но проблема в том, что обязанность руководства МВД по каждому факту незаконных действий, проводить собственные внутренние расследования, которые не связаны с уголовными. По каждому из событий от 30 ноября 2013 года до 20 февраля 2014-го оно должно было провести такое, установить, как события развивались, кто и какие внутренние акты нарушил касательно выдачи документов, их уничтожения на получение оружия, выхода на место… Есть масса инструкций, которые то и дело нарушались. Этого уже достаточно, чтобы минимум сделать выговор, а в лучшем, если мы говорим о наступивших тяжелых последствиях, уволить. Но этого не происходит.

Существует огромное количество преступлений и задействованных в них правоохранителей, что следователи в короткие сроки не могут все проверить. И в этом смысле помощь МВД была бы важной, к тому же их выводы могли бы служить доказательством в суде. Тогда стало бы понятно, какой состав был выведен на место событий, кто давал приказы. И по этим данным мы могли бы всех допросить, получить документы и завершить следствие. Но нет. Поэтому мы вынуждены просить МВД провести расследования по конкретным фактам, но они сделали по-своему - объединили все - от 30 ноября 2013 года до 20 февраля 2014 года - в одном акте. После передали нам материалы, которым фактически не было применения, потому все события были собраны в кучу. Конечно, они все между собой связаны. Но это уже следствие устанавливает, какое влияние на развитие событий имело высшее руководство страны. Если бы в МВД в сжатые сроки провели качественные служебные проверки, тогда бы и они понимали, кому и какие обещания можно давать.

Еще одна проблема – допрашиваемые правоохранители практически не давали и не дают правдивых показаний. А это также при желании могло бы обеспечить руководство ведомства. Если бы во главу угла ставилось предоставление полноценных правдивых объективных доказательств, то в ведомстве тоже можно было бы провести люстрацию. Во время переаттестации можно было спрашивать о событиях 2013-2014 года. Например, по 30 ноября на Майдане в разгоне участвовало около двухсот человек, били примерно сорок. Но во время допросов никто из правоохранителей не сказал, что видел, как это происходило. Не может же быть такого! И есть данные, которые указывают, что эти показания неправдивые. Но в МВД это выяснять не настроены. Там нет посыла: работать продолжают те, кто помог раскрыть преступления и дал правдивые и максимально полные показания.

- Неужели нет ни одного случая, когда правоохранители пошли на сотрудничество со следствием, предоставив полные и честные показания?

- Есть, конечно. Но такие случаи единичны и выглядят исключениями на общем фоне. При этом люди не чувствуют себя в безопасности. И поэтому мы вынуждены в отдельных случаях, по их заявлениях, засекречивать данные. Вот такие последствия реформирования. Правоохранители, которые должны стоять на страже закона, несут угрозу для тех, кто помогает раскрыть преступления.

- Такой саботаж, предоставление неправдивых доказательств, может как-то отображаться в уголовных производствах?

- Все случаи регистрируются, но они уже отправлены в упомянутое управление. Уголовно-правовой оценки им нет.

- Если так происходит, то можно допустить, что сегодня в высоких кабинетах находятся те, кто причастен к преступлениям на Майдане?

- У нас этому нет доказательств, хотя, наверное, такая журналистская версия имеет право на существование. С другой стороны, мне кажется, более вероятно, что руководители правоохранительных органов заинтересованы в том, чтобы в их подчинении находились исполнители, для которых больший приоритет - выполнения приказа свыше, чем закона. Потому что, если тому, кто сейчас находиться при должности объявили подозрение, то он понимает, что на своем месте остается исключительно благодаря руководителю, и дальше получает зарплату и надеется, что придет время, и ситуация поменяется. А как им еще думать, если руководство поддерживает?

Преступления во время Майдана в большинстве совершали работники правоохранительных органов. И совершали их потому, что развитие системы правоохранительных органов времен независимости шло по нисходящей - основными критериями кадровой политики становились не профессионализм и неподкупность, а принципы личной преданности руководителю и умение беспрекословно выполнять приказы независимо от того, законные они или нет. Соответственно, когда начался Майдан и перед многими правоохранителями появился вопрос – бить, стрелять, большинство из них не задумывались, исполнять указание или нет – потому что они на должностях благодаря шефу, а невыполнение – путь к увольнению. И поэтому основные изменения в правоохранительных органах после Майдана, ожидаемые обществом, должны были заключаться, по моему мнению, в сломе вышеописанных таких принципов работы и осознанию: высокие должности – не результат лояльности руководителей, а наличие профессиональных качеств и соблюдение закона. Тогда бы подчиненный в случае поступления незаконного и тем более преступного приказа точно сказал бы руководителю: я не буду его выполнять – это незаконно. Расследования преступлений во время Майдана могут показать, к чему приводит слепое бездумное исполнение незаконных указаний. Но этого пока не происходит – приговоров правоохранителям практически нет, в частности, наверное, потому что такой результат не выгоден нынешнему руководству.

- Субъективно – пятеро "беркутовцев" уверены, что и для них наказания не будет.

- Практически они одни остались под арестом из правоохранителей. Еще и командир роты "Беркута", бывший начальник управления СБУ. У нас были представители харьковского "Беркута", подозреваемые в совершении трех убийств и тридцати огнестрельных ранений во время событий 18 февраля. Суд изменил им меру пресечения – они сбежали. Также судья изменила меру пресечения "титушке", и он скрылся. Недавно суд отправил под домашний арест "титушек", которые обвиняются в применении оружие восьми покушениях на убийство. Поменяли меру пресечения и одному из руководителей подразделения "Беркута", а также "титушке", который получал в ночь на 21 февраля оружие – более 400 автоматов и около 90 тысяч патронов.

- Но это уже вопрос к судьям, а не прокурорам, которые обосновывают обвинения

- Уголовно-процессуальный кодекс позволяет найти формальные основания для изменения меры пресечения для подозреваемых в самых тяжких преступлениях. И судьи часто находят такие. Например, изменение меры пресечения одним из обвиненных в причастности к покушениям на убийство было то, что они находятся под стражей более двух лет, а суд не закончен, что противоречит практике Европейского суда по правам человека. Но решения нет, в том числе, потому что заседание назначаются судом не слишком часто. То есть суд создал условия для такого решения и вспомнил о практике Европейского суда. Да, действительно, судьи, особенно киевские, перегружены делами, но ситуация с недостатком судей во многом, по моему мнению, создана искусственно, так как несколько лет не назначались пожизненно судьи, у которых закончился пятилетний срок, и новые не избирались. Но виновных не найти. В этих случаях вроде как права подозреваемых соблюдают, но о потерпевших забыли…

- Так суд и к этим пятерых дойдет – вдруг решит поменять и им меру пресечения?

- Прокуроры каждый раз аргументируют необходимость продления меры пресечения, адвокаты возражают, а решение принимает суд.

- Как раз террористы на Донбассе просят передать им несколько "беркутовцев" в обмен на наших военных, удерживаемых ими. Возможна такая передача?

- Была информация, что трое были в списках, продемонстрированных Савченко. Но официально этот вопрос не поднимался.

- Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, как свидетель о госизмеене Януковича, в Оболонском суде столицы сказал, что видел российских спецназовцев на Майдане в 2014 году, что на российские шевроны надевали украинскую спецформу. Есть ли данные у следствия о российском следе на Майдане, в частности, во время расстрелов 20 февраля?

- Во многих событиях на Майдане российский след есть. Приезжали российские консультанты, сотрудники ФСБ, завозились гранаты из РФ, было много приездов представителей администрации президента РФ. То есть внешнее влияние, которое вело к противостоянию, просматривается. Но пока не приходится говорить о принятии процессуальных решений – о подозрении. Плохо, что представители СБУ, контактировавшие с россиянами, не дают полноценных показаний или вовсе молчат о деятельности сотрудников ФСБ во время Майдана. И тоже к ним нет никаких претензий со стороны их руководства. С другой стороны, данных о непосредственном участии российских снайперов или представителей каких-то подразделений, нет. Наливайченко говорит, видел, но, когда допрашивали наши следователи, этих моментов не называл.

- В первые дни после расстрелов можно было заметить, что на Институтской работали иностранные эксперты. Сотрудничало ли ваше управление с партнерами из других стран для расследования преступлений Майдана?

- Нет. На начальном этапе мы обращались к представителям ФБР по поводу улучшения качества видеозаписей. Знаете, думали, как в фильмах показывают – увеличивают-увеличивают картинку, лицо становится разборчиво видно – идут и задерживают. Но на практике так не получилось.

- По прогнозам, когда можно примерно ожидать приговора суда?

- Если мы говорим о 20 февраля, то мы хотя бы для себя понимаем, что дело продвигается, и горизонты видны. Но, думаю, оно займет еще не меньше года, если двигаться в такой динамике. Вместе с тем есть ряд субъективных факторов, которые тоже влияют на процесс. Например, есть потерпевшие, которые не приходят на заседания, хотя накануне и обещали, соответственно слушания переносятся.

- Кто-то из потерпевших узнал в "беркутовцах", сидящих на скамье подсудимых, стрелявших на Институтской?

- Кажется, нет, но надо уточнять у прокуроров. По событиям 18 февраля одного из "беркутовцев", применявшего помповое ружье с картечью, опознали.

Разговаривала Татьяна Катриченко