Шизофрения властей объяснима

Главным экспортным товаром Украины стали рабочие руки заробитчан.

Украинскую єкономику спали заробитчане фото: uainfo.org

Основная структурная проблема экономики Украины - это ее неспособность обеспечить положительный торговый баланс: все годы независимости украинский импорт всегда превышал экспорт. Как следствие, все эти годы гривня последовательно обесценивалась, начиная с курса 1,83 в 1996 году, когда гривня была введена в оборот и до 28,3 сейчас. Все это приводило к неуклонному обеднению населения, а бюджет - к увеличению долга.

В прошлом году торговое сальдо снова оказалось отрицательным и составило огромную величину: более 6 млрд дол! От очередной глубокой девальвации гривню спасли... заробитчане, который перевели в страну около 9,5 млрд долл. Без их денег была бы катастрофа!

Учитывая то, что правительство получило 1 млрд долларов от МВФ и 0,6 млрд евро от ЕС, а также разместило облигационный займ в размере 1,4 млрд долл, то по итогам 2017 года платежный баланс оказался даже положительным, - около 3 млрд долл!

Читайте также: Кризис в Европе и будущее Украины

Приходиться признать, что главным экспортным товаром Украины стали рабочие руки заробитчан, которые ценой отказа от своей будущей пенсии, спасают экономику Украины. Парадоксально, но экономика Украины сейчас держится на тех 6,5-7 млн украинцев, который выехали на заработки.

Это и объясняет внешне шизофреническое поведение украинских властей, которые с одной стороны объявляют Россию агрессором, но с другой - отказываются разрывать дипломатические отношения с ней, не разрывают "Договор о дружбе и сотрудничестве" и не вводят визовый режим. Потому что, если 4 млн украинцев, которые работают в России, возвратятся назад в Украину, то мало не покажется. За кого проголосуют возвратившиеся, власти также хорошо понимают. Да дело и не дойдет даже до голосования - все просто рухнет без всякого голосования. Это также делает любой военный конфликт с Россией реально невозможным. Точнее, возможным, но непереносимым.

По этой же причине украинские власти будут всегда уступать польскому давлению, потому что в Польше работают, по различным оценкам, 2,5-3 млн заробитчан. Стоит полякам вернуть назад в Украину хотя бы 200-300 тыс чел, то это приведет к сильнейшему социальному кризису в западных областях Украины и началу решающего конфликта западного региона с Киевом.

Андрей Головачев, политический эксперт