Шизофрения Запада грозит новой мировой войной

Ближайшие 10-15 лет мир будет лихорадить

Фото: Reuters

Западный мир, безусловно, находится в глубоком кризисе, который стал проявлять себя уже в шизофреническом поведении его ключевых игроков.

Шизофрения США проявляется во многом, но, пожалуй, самым ярким и самым смешным примером является история с тарифами. После неоднократного откладывания своего решения и взаимных консультаций Д. Трамп все таки с 01июня ввел пошлины на сталь и алюминий для ЕС и Канады, т.е. для стран-членов НАТО. При этом свое решение Трамп обосновал необходимостью... защиты национальной безопасности США!

Вчера министр иностранных дел Канады Кристи Фриланд в интервью CNN со смехом в голосе спросила Трампа:

"Итак, г-н Президент, Вы говорите нам ( Канаде) и всем остальным членам НАТО , что мы представляем угрозу национальной безопасности США. Вы это серьезно!!??"

Кстати, ровно год назад автор писал о неизбежности торговой войны между Германией и США. Меркель уже заявила, что Германия ответит на пошлины США. Война, таки, началась!

Читайте также Вице-канцлер Австрии призвал ЕС отменить санкции против России в пику США

Шизофрения Франции и Германии проявляется в том , что с одной стороны они отказываются выплачивать взносы в НАТО в полном объеме и упрекают США в том , что те стали уклоняться от защиты Европы от России, а с другой стороны стали судорожно устанавливать отношения с Путиным , делая ему всевозможные комплименты. Это верх шизофрении!

Как это ни странно, но основные угрозы мировой системе безопасности сейчас исходят от Запада. Впрочем так было всегда в последние 150 лет. Эти угрозы сейчас связаны с неопределенностью будущего Европейского Союза и постепенного угасания лидирующей роли США в мире. Мировой либеральный порядок и мировая система безопасности, которую установили США после 1945 г., доживает свои последние дни, причем США своими руками стали разрушать ее основные институты: трансатлантическое партнерство , свободную торговлю, ВТО, ООН. Последний оплот - это МВФ и доллар как резервная валюта. За этот последний рубеж США , будут бороться до последнего.

Ближайшие 10-15 лет мир будет лихорадить. Новая система мировой безопасности и мировой торговли может быть установлена только по результатам новой мировой войны. По другому не бывает.

Андрей Головачев, политический эксперт

Подписывайтесь на наш канал в Telegram