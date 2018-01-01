Скоро начнут сажать за танцы на Майдане и за участие в АТО

Давайте уж начистоту. Мы, стоявшие на Майдане, и доведённые до крайности насилием со стороны власти и бесчинствами титушек, готовы были взяться за оружие. И стреляли. Но кому было выгодно кровопролитие последних дней Майдана?.. - Только не Януковичу. Для него бойня на Крещатие означала политическую смерть. Так оно и случилось. А выгодополучателями стали те, кто сегодня находится у власти, и кто уже никакой Майдан не допустит. Ну, по крайней мере, им так кажется...

Ещё одним выгодополучателем оказался Владимир Путин. Думаю, он по-своему режиссировал Майдан, добавляя крови, когда протесты сходили на нет. Выстрелы в Киеве запустили хорошо подготовленную пропагандистскую машину "Русской весны". Под аккомпанемент стрельбы на Майдане раздувалась антиукраинская истерия в Крыму и на Донбассе. Путин сполна использовал "бандеровский фактор", переступил через никому уже ненужного Януковича, и пошёл дальше в реализации своей имперской политики.

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Задержание Бубенчика - это следствие негласных договоренностей между старыми ментами и их новыми хозяевами. Здесь всё очевидно. Старые менты - золотой фонд новой власти. Только на них может надеяться режим, случись серьёзная заваруха. Но старые не будут служить, если хоть один из них сядет в тюрьму по делу о расстрелах на Майдане, и если власть не накажет "бунтовщиков". Вот власть и старается.

Параллельно наносится удар по "антикоррупционерам". И тут слились в едином порыве и законодатели, и исполнители, и власть, и реестровая "оппозиция". Потому что всё это - и власть, и "оппозиция" - одна воровская система, где одни жрут у корыта, а другие ждут своей очереди. И для тех, и для других антикоррупционеры, приглядывающие за "элитой", - первейшие враги. Поэтому для зарубежных доноров, "на вынос" - риторика одна, а для внутреннего потребления противники режима называются "врагами народа" - "так называемые" антикоррупционеры, "агенты влияния", вражеские шпионы...

То ли ещё будет. Начнут ещё сажать за танцы на Майдане и за участие в АТО. В какой-то момент феодалы ради сбережения своих воровских источников дохода откажутся и от западного вектора, и от западных денег, и от подобия демократии, и соблюдения прав человека. Им, по сути, всё равно, "Таёжный союз" или ЕС. Если их там нет.

Юрий Касьянов, волонтер, активист