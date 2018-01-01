Слабаков всегда бьют, или Как Украина заслужила унижение Крымским мостом

Гитлер захватил пол Европы не потому, что никто не возмущался, а потому что мало кто сопротивлялся.

редрекают скорую гибель моста - на пару лет им будет о чём говорить по телевизору, но мост никуда сам не денется, вот увидите.

Зато наши доблестные рыцари плаща и кинжала в ответ на Крымский мост поймали вражеского шпиона. Как и полагается, нашли у него георгиевские ленточки, паспорт гражданина России, и медаль Российской Федерации "За возвращение Крыма". Странно, что не откопали в ближайшем сквере его парашют, но эту недоработку легко исправить.

Вообще, если вы заметили, все победы наших службистов какие-то киношные, голливудские, словно калька с фильмов про агента 007 - то они какого-то парня с погонями выручают в полях Харьковской области, то штурмом берут квартиру добровольца, то Корбана едут арестовывать целой армией, то Рубан с миномётом и Надя с гранатами... Цирк, да и только...

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А между тем, и не смотря ни на что, в России состоится чемпионат мира по футболу. Представляете?!.. - В России, в стране-агрессоре, в стране, которая нарушила мировой порядок, аннексировала Крым, оккупировала Донбасс... В стране, которую вот-вот положат на лопатки санкциями, и на тебе - чемпионат мира по футболу... Это всё равно, что Олимпиада в нацистской Германии. Почему, кто допустил, спросите вы?.. - А потому что всем начхать. Потому что слабаков всегда бьют. Гитлер захватил пол Европы не потому, что никто не возмущался, а потому что мало кто сопротивлялся.

И будьте уверены, "Северный поток - 2" тоже построят. Это так же точно, как то, что Россия никуда не денется, и не развалится сама собой. Никто нам просто так не отдаст Крым. И не освободит для нас Донбасс. И мост этот чёртов простоит не один десяток лет. Если только мы будем по-прежнему сидеть на берегу, и ждать, пока мимо проплывёт труп врага. Не проплывёт. Не дождёмся. Потому что за всё надо платить. Нередко - кровью. Особенно когда мозгов не хватает, а жадность бьёт через край.

Юрий Касьянов, волонтер, активист