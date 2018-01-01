Главный вывод из скандала вокруг хорватского "Слава Украине!"

Украинцам следовало бы потратить время на обращения против своих коррумпированных чиновников.

Но от своих коррумпированных чиновников украинцы готовы терпеть все: разбитые дороги, коррупцию, отсутствие реформ, мародёрство, унижения, самые низкие в Европе зарплаты, бесконечный популизм, тупое враньё, завышенные тарифы, отсутствие медицины, низкий уровень образования, отсутствие перспектив, увеличивающееся отставание от развитых стран, нахождение страны в конце всех мировых рейтингов, отсутствие горячей воды, бесконечные пустые обещания...

Ребята, половина активности направленная на чиновников ФИФА, даст огромные результаты, если её потратить на своих, родных чиновников! Точно сработает.

Читайте также: Зачем хорваты уволили Вукоевича

Сайты министерств собственного обогащения есть в открытом доступе. Стартуйте с петициями. Результаты вас поразят. Это не так увлекательно, как хайп по поводу ФИФА, согласен. Но точно полезнее для Украины.

Знаете сколько будет обращений?! Ноль. Так всё работает. Неважно, что у нас. Важно то, что у соседа корова сдохла. Это главная радость. Поэтому так замечательно и живём, что не волнует, что у нас!

Представляете в каком информационном вакууме мы живем, если одна из самых могущественных международных организаций штрафует и отстраняет от чемпионата футболистов просто за фразу "Слава Украине!" ?

Понимаете, где мы?!

Делайте выводы. Уважают сильных, над остальными смеются. Нет никакой поддержки со стороны международного сообщества, есть личные интересы больших и сильных стран и организаций. Так было, есть и будет. Извините, если разрушил ваши иллюзии. Нужно смотреть правде в глаза, какой бы страшной она не была.

Евгений Черняк, бизнесмен, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits