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Смена легенд на тренерском мостике "Динамо": что было и что будет?

Сегодня, 11:30

Одну легенду динамовского клуба — Сергея Реброва — сменила другая легенда — Александр Хацкевич.

Александр Хацкевич 01
Александр Хацкевич УНИАН
Чем запомнилось ребровское "Динамо"? Подчеркну: под началом Сергея Станиславовича мы видели три разных команды. Они отличались в первый и во второй годы чемпионства, а также в год вице-чемпионства. "Динамо" шло по нисходящей? Опровергнуть это утверждение будет нелегко. Клуб расставался с мастеровитыми легионерами — кого продавал, кого отдавал в аренду, постепенно становясь все менее конкурентоспособным.

Первый полноценный сезон Реброва — эффект новизны. Состав все еще был мощным и вполне конкурентным даже в еврокубках (выход в четвертьфинал Лиги Европы — тому свидетельство), трибуны обильно заполнялись болельщиками, в действиях игроков просматривалась осмысленность и уверенность в своих силах. Киевляне огорчали "Шахтер", грамотно строя игру тактически. Ну, и, конечно, гений Александра Шовковского, проявившийся в частности в серии послематчевых пенальти в финале Кубка Украины.

Второй сезон — невнятные игры против "Шахтера", но уверенный ход в целом по дистанции чемпионата Украины, выход в плей-офф Лиги чемпионов и несмелость в Манчестере, когда нужно было отыгрываться в поединке против "Сити", уверенное чемпионство и объявление об уходе Рауля.

Ребров
Сергей Ребров УНИАН

Третий сезон — досрочный проигрыш чемпионата, последнее место в групповом турнире Лиги чемпионов, проигранный финал Кубка Украины и переход Сергея Реброва из тренерского статуса в стан болельщиков "Динамо" (во всяком случае, так сказал сам Сергей Станиславович, говоря о своем уходе с тренерского мостика).

Удел любого тренера "Динамо" — уничижительная критика за второе место в национальном чемпионате. Так уж устроены его болельщики, воспитанные на многолетнем доминировании во внутренних турнирах и хранящие в своей памяти время, когда "Динамо" входило в европейский топ. Но, как по мне, нынешнее второе место киевского клуба не свидетельствует ни о провале команды, ни о каком-то сверхуспехе. "Динамо" занимает место в табели о рангах согласно своим финансовым возможностям. Ни больше, ни меньше. Посему говорить о провале или успехе Реброва в сезоне-2016/17 считаю неправильным.

Негатив — в том, что Ребров не смог найти общий язык с рядом небесталанных футболистов, принадлежащих или принадлежавших "Динамо". Как следствие, они не смогли полноценно помочь киевлянам.

Александр Хацкевич 02
Александр Хацкевич УНИАН

Позитив? Прежде всего, результаты. Два Кубка Украины, два чемпионства подряд погрузили Киев в призабытую было футбольную атмосферу. Бонус за чемпионства — прямой выход в групповой раунд Лиги чемпионов. Молодежь? Не бросайте в меня камни, но я бы не сказал, что подтягиваемая Ребровым к основе молодежь вызывает у меня какие-то сверхпозитивные эмоции. Есть футболисты, по обращению которых с мячом сразу можно дать прогноз относительно их футбольного будущего, исходя из того, что все будут одинаково трудолюбивы и целеустремленны. Сказать, что дебютировавшие в завершающемся сезоне в основе "Динамо" юные надежды обладают сверхпотенциалом, не могу, пусть уж парни на меня не обижаются. Однако и утверждать, подобно некоторым экспертам, что уровню "Динамо" в нынешнем призыве соответствуют только пара игроков, не стану. Больше оптимизма вызывают у меня футболисты из динамовской системы младших возрастов. Не зря юные динамовцы доминируют в Украине во всех возрастных группах. И, в отличие от старших товарищей, команда U-21 хорошо проявила себя в сезоне-2016/17 в Европе. Вот парней оттуда, а также из команды U-19 хотелось бы посмотреть в деле на более высоком уровне. Слышу ваше ироническое: "Посмотришь, куда денешься, "Динамо" мало кого покупает, зато раздает ведущих и не ведущих игроков по странам и континентам, кому-то же нужно будет играть".

Может быть, вы и правы. И от тех, кто составляет основу динамовских команд U-19 и U-21, ждать подвигов во взрослом футболе пока рано. Однако верю в то, что годика через три-четыре ребята смогут вырасти в квалифицированных футболистов.

Сергей Ребров
Сергей Ребров фото: ФК Динамо

Как там пел Владимир Высоцкий: "Пусть былое уходит, пусть придет, что придет". Александр Хацкевич сотоварищи? Олег Лужный и Максим Шацких представляют собой ярких мотиваторов. Михаил Михайлов продолжит работу с вратарями. Кстати, эта позиция после ухода Александра Шовковского мне одному кажется проблемной? Динамовские болельщики в своей массе скептически оценивают шансы Хацкевича добиться прогресса в динамовской игре. Ну, цели — попадание в групповой турнир Лиги чемпионов (ее финал пройдет в Киеве, не забыли?), чемпионство, победа в розыгрыше Кубка Украины — обозначены перед Хацкевичем четко. Уверенность в том, что "все у нас получится", Александр Николаевич высказал. Передастся ли убежденность Хацкевича болельщикам "Динамо"?

Что же касается игровых умений Хацкевича, то многим нынешним динамовцам есть чему поучиться у своего нынешнего тренера. Хацкевич-футболист не признавал авторитетов, не испытывая никаких комплексов перед реалами-бавариями, обрел менталитет победителя. Надеюсь, сможет его передать своим подопечным. Однако кто бы ни возглавлял "Динамо", команда нуждается в системном усилении, а оно пока что не просматривается. Может быть, мы плохо вглядываемся за футбольный горизонт?

Александр Хацкевич 03
Александр Хацкевич УНИАН

Алексей Рыжков

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Алексей Рыжков, авторская колонка, Динамо, тренер, Ребров, Хацкевич, замена, смена
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