Автокефальное чудо: как президент-олигарх поместную церковь создавал

Порошенко следовало для начала решится на "личную автокефалию" от Кремля, а потом звать всех остальных.
Все, к чему прикасается Порошенко, кроме личной выгоды, несет на себе печать неудачи или катастрофы. Все, за что берется президент Порошенко превращается в пиар-акцию или коммерческий проект. Поэтому, пусть для начала, демонстративно порвет свои коммерческие, политические и личные отношения с Московским патриархатом, а потом берется за Украину. Пусть покажет пример для миллионов верующих и публично решится на "личную автокефалию" от Кремля, а потом позовет всех остальных. Это было бы справедливо.
Читайте также: "Все закончится пшиком". В УПЦ МП оценили заявление Порошенко об автокефалии
Неожиданная борьба президента Порошенко за украинскую автокефалию легче, чем проведение реформ или борьба с собственными коррупционерами - доказано историей.
Когда надо что-то скрыть или кого-то поссорить берутся за язык, расовый вопрос или веру - срабатывает железно. И, наверняка, Кремль знал об этой пиар-идее Порошенко раньше, чем сам украинский президент. Иначе говоря, автокефалия, в исполнении старого друга московских попов, может быть чекистской операцией, игры на опережение, что позволит Кремлю надолго погрузить церковный вопрос в Украине в пучину межконфессиональных конфликтов.
Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"