Сегодня, 13:32 RSS

Автокефальное чудо: как президент-олигарх поместную церковь создавал

Сегодня, 11:51

Порошенко следовало для начала решится на "личную автокефалию" от Кремля, а потом звать всех остальных.

Порошенко, церковь
Президент-олигарх взялся за создание поместной церкви
Автокефалия нужна Украине. Но священники разных конфессий не доверяют президенту Петру Порошенко точно так, как и еще 85% населения Украины. Не выполнив ни одно из своих обещаний, этот человек берется за "святое дело" - объединение церквей.

Все, к чему прикасается Порошенко, кроме личной выгоды, несет на себе печать неудачи или катастрофы. Все, за что берется президент Порошенко превращается в пиар-акцию или коммерческий проект. Поэтому, пусть для начала, демонстративно порвет свои коммерческие, политические и личные отношения с Московским патриархатом, а потом берется за Украину. Пусть покажет пример для миллионов верующих и публично решится на "личную автокефалию" от Кремля, а потом позовет всех остальных. Это было бы справедливо.

Читайте также: "Все закончится пшиком". В УПЦ МП оценили заявление Порошенко об автокефалии

Неожиданная борьба президента Порошенко за украинскую автокефалию легче, чем проведение реформ или борьба с собственными коррупционерами - доказано историей.

Когда надо что-то скрыть или кого-то поссорить берутся за язык, расовый вопрос или веру - срабатывает железно. И, наверняка, Кремль знал об этой пиар-идее Порошенко раньше, чем сам украинский президент. Иначе говоря, автокефалия, в исполнении старого друга московских попов, может быть чекистской операцией, игры на опережение, что позволит Кремлю надолго погрузить церковный вопрос в Украине в пучину межконфессиональных конфликтов.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"
Теги:  
Виктор Небоженко, поместная церковь, автокефалия, церковь, Петр Порошенко
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...