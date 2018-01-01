Автокефальное чудо: как президент-олигарх поместную церковь создавал

Порошенко следовало для начала решится на "личную автокефалию" от Кремля, а потом звать всех остальных.

Президент-олигарх взялся за создание поместной церкви

Автокефалия нужна Украине. Но священники разных конфессий не доверяют президенту Петру Порошенко точно так, как и еще 85% населения Украины. Не выполнив ни одно из своих обещаний, этот человек берется за "святое дело" - объединение церквей.

Все, к чему прикасается Порошенко, кроме личной выгоды, несет на себе печать неудачи или катастрофы. Все, за что берется президент Порошенко превращается в пиар-акцию или коммерческий проект. Поэтому, пусть для начала, демонстративно порвет свои коммерческие, политические и личные отношения с Московским патриархатом, а потом берется за Украину. Пусть покажет пример для миллионов верующих и публично решится на "личную автокефалию" от Кремля, а потом позовет всех остальных. Это было бы справедливо.

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