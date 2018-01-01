Вашингтон заинтересован в том, чтобы прекратить насилие в Донбассе, "но не так, чтобы сохранить за Россией ее достижения на этой территории".

США договариваются с Россией по Донбассу за спиной Украины

Россия упорно будет продвигать свой план по миссии ООН - то есть размещение миротворцев на линии разграничения, выполнение Украиной политической части "Минска-2" и поэтапное расширение операции. США в процессе разрешения конфликта на Донбассе демонстративно отстранили Европу и брали на себя все рычаги давления на Украину.

Тема поэтапного введения миротворцев на Донбасс и принятия закона о реинтеграции ОРДЛО будут темой мартовских переговоров спецпредставителя США по Украине Волкера и помощника Путина - Суркова. Причем, понятия о поэтапности введения миротворцев в начале переговоров Волкера и Суркова не было. Это говорит о договоренностях между США и РФ. То есть переговорный процесс переводят в формат двух стран.

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США заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта на Донбассе. По словам американского генерала Бена Ходжеса, Вашингтон заинтересован в том, чтобы прекратить насилие в Донбассе, "но не так, чтобы сохранить за Россией ее достижения на этой территории".

Украина для США не первая неотложная проблема в переговорах с РФ. Но на обострение на Донбассе США будут отвечать обострением в Сирии. Напомню, 7 февраля менее 300 россиян ППК "Вагнера" ​​были убиты или получили ранения в результате боя со спецназовцами США в Сирии. В Москве открестились от погибших в Сирии россиян.

Постоянные потери деморализуют общество. Американцы это хорошо понимают и будут играть на этом, понимая что военные поражения - это самый демотиватор в середине РФ накануне президентских выборов. Понимают это и в Кремле, поэтому Москва и идет на переговоры.

Дмитрий Снегирев, сопредседатель ГИ "Права справа"

