Страна имитаторов

Украинцев с детства готовят жить в стране, где все занимаются имитацией.

Родителям предлагают вкладывать в самообман в форме "отличника" facebook.com/petroporoshenko

Общался с другом только и он сказал хорошую мысль: "Наша система образования с детства приучает к имитации образования, чтобы потом человек был готов к имитации государства, имитации президента, правительства, социальной политики и так далее по списку".

Все начинается с того, что самообманутые учителя предлагать родителям самообмануться и вкладывать в самообман в форме "отличника (цы)". В итоге у нас в классах два десятка золотых медалистов, чьи золотые медали никого не интересуют, как и красные дипломы, впрочем, как и дипломы вообще. Сын правильного папы получит правильную должность без диплома. Точнее говоря, диплом ему купят, а сословный статус определит место в социальный иерархии.

Потому как отец выпускницы скажу, что мы давно похерили этот маразм, когда нам в 8 классе предложили растить "отличницу". Все, что ей нужно было получить получили у репетиторов. Два раза по два часа математики и три раза английского в неделю достаточно, чтобы без труда справляться с контрольными, а один урок в неделю по физике с лихвой оправдывает преподавание физики в школе за все годы, потому что ее там все равно просто некому преподавать.

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Английский дает возможность слушать любые открытые курсы по любой теме от преподавателей лучших университетов, вместо маразматиков из постсоветской школы, которые на полном серьезе могут рассказывать, что одноязычие лучше, чем двуязычие, когда большинство из них свободно говорят только на суржике. Впрочем, когда завтра дадут другую команду, они с тем же жаром будут доказывать прямо противоположное.

История, литература - ноу-комментс, ибо все, что школа предлагает детям выступать в качестве дятлов, которые должны зубрить не осмыслив то, что учителя сами осмыслить толком не могут и в массе своей уже никогда не осмыслят. В итоге, все сочинения по гуманитарке - это просто произвольная перепись учебников с целью улучшения почерка учеников:) Почерк - вот составляющего жизненного успеха в 21-м веке.

Наконец, царица наук - информатика, где детей учат как удалить файл. Сц*ко, детей, которые общаются в закрытых группах в телеге или сигнале через vpn и завтракают, держа в левой руке смартфон.

Господи, лично я безумно счастлив, что скоро наш ребенок попрощается с этим маразмом. Правда, предстоит еще последний вздох - выпускной. В предвкушении родительский комитет долго спорил какие шарики какого цвета покупать, а их чада готовят наряды, которые могут потянуть пару месячных семейных бюджетов, чтобы поразить людей, чьи имена и фамилии они не смогут вспомнить через 20 лет, также как и 90% того, чем их пичкали в цитаделях имитации.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего

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