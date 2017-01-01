Свет в конце тоннеля идущего навстречу поезда

Поговорка "Чому ми таки бідні – бо дурні, а дурні – бо бідні" – это приговор многострадальному украинскому народу?

Процессы деградации украинского государства за годы его независимости напоминают снежную лавину, проходящую середину горного склона. Здравомыслящие украинцы уже давно не верят пустобрехам, обещающим с экранов "зомбоящиков" наступление долгожданной эры благоденствия и процветания если не в этом году, так в следующем – аккурат после президентских и парламентских выборов, в которых они рассчитывают на очередную победу. А ведь на самом деле реальная перспектива выглядит настолько угрожающе, что в неё лучше не вникать, чтобы не сойти с ума. Ведь, как было сказано выше, лавина только дошла до середины склона.

Чтобы не быть голословным, приведу некоторые красноречивые цифры. Национальная украинская валюта гривна была введена в обращение в 1996 году, и за это время обесценилась более чем в 16 раз! Среднегодовой "падёж" – 75%. А то, что с гривной произошло за время правления постмайданной власти – вообще ужас. И всё это на фоне колоссального скачка коммунальных тарифов и цен на товары народного потребления. В связи с этим остроумный анекдот, больше похожий на правду. Когда президент Янукович узнал, что после его изгнания при новой власти гривна рухнула более чем втрое, а коммуналка выросла в десять раз, его изумлению не было предела. – Идиоты! Они что, не могли просто попросить меня об этом, зачем надо было устраивать весь этот шухер на Майдане!

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А вот ещё один фактор, дающий представление о состоянии экономики и жизненном уровне граждан – Валовый внутренний продукт (ВВП) на душу населения. В соответствии с данными МВФ за 2016 год Украина тогда находилась на 131 месте с показателем 2184 дол. США (падение по сравнению с 2013 годом почти вдвое), оказавшись ниже Папуа-Новой Гвинеи, Судана и Нигерии. Сравните с показателями стран, возглавивших список: Люксембург – 103,2 тыс., Швейцария – 79,2 тыс. долларов.

Впечатляет, не правда ли? А ведь Украина намного превосходит эти страны по наличию природных ресурсов в виде полезных ископаемых, пахотных земель и промышленному потенциалу. Так в чём же дело? Почему мы плетёмся в хвосте, опускаясь всё ниже и ниже, имея колоссальные стартовые возможности? Видимо прав был профессор Преображенский – герой романа Булгакова, утверждавший, что разруху надо искать в головах.

По прогнозам рейтингового агенства Moodys, ВВП в Украине продолжит своё падение при том, что на 2018 год в России этот показатель превысит 10 тыс., в Казахстане составит 8 тыс., а в Беларуси – 6 тыс. долларов. За что же мы так обижены Богом? Неужели известная поговорка: "Чому ми таки бідні – бо дурні, а дурні – бо бідні" – это приговор многострадальному украинскому народу ещё на долгие годы. Не хочется в это верить.

Олег Коршунов