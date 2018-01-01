Сюрприз с Бубенчиком для власти

Любые попытки посадить активиста Майдана Ивана Бубенчика за решетку будут восприниматься как вызов украинскому обществу.

Дело Бубенчика может многое изменить Кадр из видеоролика «Evolution of Mom Dancing» YouTube

Правоохранители задержали активиста Майдана Ивана Бубенчика во Львове и привезли его в Киев. Сейчас он находится в Печерском суде в ожидании заседания по избранию ему меры пресечения. Бубенчику инкриминируют убийство двух сотрудников МВД, совершенное 20 февраля 2014 года на Майдане.

Сложность этой ситуации для украинской власти и общества заключается, прежде всего, в том, что мы живем в не совсем правовом государстве. Майдан ведь тоже был не правовым явлением. А тогдашняя революционная ситуация не привела к смене существовавшей власти, а просто сменила людей во власти.

Иван Бубенчик прямо заявлял о том, что во время Майдана он убил милиционеров. А такие действия, в любом случае, являются преступлением.

Однако в данном случае складывается даже не правовая, а гуманитарная коллизия: за убийство более сотни активистов Майдана — "Небесной сотни" — сидит, насколько я понимаю, всего один человек. Это ни хорошо, это ни плохо — такова реальность. Ведь ни один "беркутовец" не заявил, как это сделал Бубенчик: "Я убил". Ни один "беркутовец" не сказал ничего подобного в интервью. И сейчас все факты их преступлений приходится доказывать, ведь "беркутовцы" были безлики, без номеров… Всегда привожу пример 1972 года — Белфаст, когда английские солдаты стреляли в ирландцев: суд шел 20 лет, последние показания давались в конце 90-х. Расследование политических дел всегда длится долго.

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Дело Бубенчика может многое изменить. Оно вообще может получить неожиданное развитие, ведь мы же не знаем, что он скажет в суде — он может сказать, что пошутил, преувеличил и т.д. Знаю одного реального человека, который сказал, что он тоже убил нескольких, и это не какой-то бот, а реальный человек, глава организации.

Правовая оценка — это одно дело. Ведь если бы у нас посадили десяток "беркутовцев" за события на Майдане, в обществе бы говорили, что на самом деле их было 20-30, посадили бы 20-30 — сказали бы, что их было полсотни, и вообще, посадили не тех, а настоящие убийцы сбежали или откупились… В украинском обществе — колоссальное недоверие к правоохранительной системе.

Потому любые попытки посадить Бубенчика будут восприниматься как вызов украинскому обществу. То есть в ситуации с Бубенчиком получается "вилка": осуждать его за якобы убийство на Майдане двух "беркутовцев" у многих не получится, а поддерживать его в этом — значит, рушить легенду о мирном Майдане. То есть в определенной степени ломается картина.

Я тоже был на Майдане с первого до последнего дня. И в конце тех событий я начал понимать, что не может быть, чтобы в такой толпе людей не нашлось ни одного, кто не отвечает за происходящее, даже если это не провокатор, не кто-то подосланный…

Националисты и радикалы уже тогда не считали Майдан мирным. "Мирный Майдан" — это была политическая картинка. Мол, есть мирный протест, который жестоко разогнали "беркутовцы", убив активистов. Именно такая картинка укрепилась в сознании многих украинцев и представителей западного мира. России это не касается — россияне с первого дня верили, что "майдановцы убивали правоохранителей", "украинская оппозиция спровоцировала кровопролитие с помощью подосланных снайперов" и т.д.

Я очень надеюсь, что это дело закончится тем, что Бубенчик просто скажет, что он все придумал, или нечто подобное. Иначе это дело может стать реальной проблемой для власти и украинского общества в целом.

Не посадить Бубенчика вроде бы нельзя — все-таки это было убийство. Если человек заявляет о совершенном преступлении, а его не садят в тюрьму, то возникает серьезная коллизия…

А если посадят, то даже сложно представить, какие последствия будет иметь это событие. Тогда дела Бубенчика используют все оппозиционные политические силы, потому что в их глазах, как, в принципе, и в глазах общества, это будет выглядеть как наглядная картинка о том, что такое справедливость в понимании нынешней украинской власти: "беркутовцы" не сидят, а активист Майдана окажется за решеткой.

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Если бы власть в Украине была настолько единой, как это кажется нашей оппозиции, то она уже давно бы пересажала всех "беркутовцев" без разбору, дала бы всем "вышки", то есть пожизненное заключение. Но это — путь в никуда. Ведь такие методы используют не для того, чтобы посадить виновных, а для того, чтобы попиариться. Такие случаи просто встали бы на конвейер после первого же раза, и за эти четыре года уже пересажали бы массу людей, а в результате, если бы власть действовала так, не правовым путем, скорее всего, у нас бы вообще не было оппозиции, и мы бы тогда не приняли абсолютно гуманный Уголовный процессуальный кодекс.

Подобные политические дела не расследуются быстро. К тому же, в 2014 году мы требовали от совершенно непрофессиональной прокуратуры, которая тогда была абсолютно советской по своей сути, никогда не имевшей дела с подобными случаями, профессионального, быстрого и качественного расследования. Но даже западные спецслужбы, даже ФБР не могут действовать так быстро… Быстро наказать виновных в убийствах на Майдане можно было только незаконно — плюнуть на закон и принять решение, исходя из политической целесообразности. Но в таком случае через некоторое время все бы забыли о достижениях Революции Достоинства и просто бы говорили о беспределе власти. Ведь начали бы с "беркутовцев", а закончили — лидерами оппозиции. Это логично, если власть решает вопросы таким путем.

Мне не очень верится, что власть получает деньги от "беркутовцев", чтобы дела не расследовались и их не посадили за решетку. Поскольку эти нераскрытые преступления бьют по ее же репутации, власть первая заинтересована в том, чтобы расследование наконец закончилось. Хоть чем-то. Хотя бы к выборам президента… А тут — сюрприз с Бубенчиком, который может разрушить всю картину, и уже никого не будут интересовать ни "беркутовцы", ни все остальное.

Алексей Голобуцкий, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог, специально для "Главред"