"Темные времена" по-украински

Каждому украинцу необходимо посмотреть фильм "Темные времена" - в качестве мощного отрезвляющего, пробуждающего средства. Средства, мобилизующего на борьбу. Властям Украины наоборот - следует немедленно запретить прокат этой подрывной картины, расшатывающей идеологические устои сонного, безвольного шоколадного царства.

Фильм Джо Райта наполнен зрадой. Премьер-министра Великобритании оказывается не миллиардер, и даже не миллионер. А Британией в годы войны правят не олигархи. Британия совсем не торгует с агрессором. Британия не надеется на санкции. Британия не может даже рассчитывать на американское оружие. И у Британии уже почти нет армии...

И вот в эти темные, трагические времена в британской истории кажется нет иного выхода, кроме унизительного мира с Гитлером... Но сторонники "минска" с нацистами - Чемберлен и Галифакс - не находят поддержки среди аристократов и простолюдинов. Потому что на авансцену выходит Черчилль - сильно пожилой, злоупотребляющий алкоголем и сигарами, колючий, деспотичный, почти никем не любимый... Но - мудрый, сильный, волевой, верящий в британскую нацию, и в победу.

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Черчилль не поехал отдыхать на Мальдивы, и не перевез свои сигары в оффшоры. Он не стал проводить военный парад, когда британская армия гибла под Дюнкерком. Он мобилизовал нацию, гражданский флот, яхты и лодки, и спас своих солдат. А британцам пообещал не новые магазины "Рошен", а только пот, кровь, боль, и слезы. Он пообещал драться и не сдаваться.

"Мы пойдем до конца. Мы будем биться во Франции. Мы будем бороться на морях и океанах. Мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе. Мы будем защищать наш Остров, какова бы ни была цена. Мы будем драться на пляжах. Мы будем драться на побережьях. Мы будем драться в полях и на улицах. Мы будем биться на холмах. Мы никогда не сдадимся".

Фактически именно Черчилль и выиграл войну с нацизмом. Он мобилизовал британскую нацию на борьбу, перестроил экономику на военные рельсы, и превратил британские острова в один большой военный лагерь. Он создал Антигитлеровскую коалицию. Под его влиянием Соединенные Штаты заняли то место в мире, на котором находятся до сих пор. Черчилль стал и архитектором послевоенного устройства Европы, и идеологом "Холодной войны" - как средства сдерживания Советской империи.

Все это - Черчилль. Но у нас в политике, к сожалению, даже Чемберлена и Галифакса нет. Одни Шариковы.

Юрий Касьянов, волонтер, активист