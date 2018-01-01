Теперь понятно, на что идут гигантские бюджеты Минстеця

Встреча блогеров с президентом стала причиной гражданской войны порохоботов.

Итак.

Там были какие-то очевидно платные "блогеры"-порохоботы. Эти мастера вылизывают ПП в дежурном режиме, вообще не стесняясь своей любви и особо не скрывая ее небезвозмездность.

Но при этом были и те, которые всегда говорит: "Мы не такие! Мы за страну! За ее армию и ее президента. Им нужна наша поддержка. А бабло нас (почти) совсем не интересует". При этом брови сдвинуты, взгляд суровый - обращен навстречу злым ветрам с востока...

Так вот: вторая категория порохоботов очень обиделась, что всем стало известно о совместных (с первой) походах на Банковую.

По сути, стало ясно, что и те, и другие - одного поля ягоды, причем первые Петру даже больше нравятся: открыто берут и честно сосут, не вылезая со своими советами насчет государственного управления.

Вторые озираются, прячутся... Мятый конверт в дальний карман быстро-быстро пихают, а потом норовят еще "а поговорить". Может, и правда думают, что их мнение кого-то на Банковой волнует...

О встрече стало известно благодаря первым, вторые негодуют. Между ними сейчас срач и фб-война с массовыми банами и френдоцидами.

Но вообще, очень хорошо, что эта история всплыла на поверхность. Теперь понятно, кто чего стоит, и понятно, на что идут гигантские бюджеты Минстеця.

Ну и последнее. Порох на этой встрече объявил, что идет на второй срок. (Собственно, эти "блогеры" и нужны ему для поддержки в предвыборный период).

А у нас этой новости как бы и не заметили. Странно.

Иван Яковина, журналист.