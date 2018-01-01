Теперь Путин будет держать мир "за яйца" еще крепче

Результаты расследования обстоятельств катастрофы Боинга 777 поставили Путина в один ряд с террористами.
Путин – нравится ему это или нет – убил всех, кто летел в лайнере MH17. Теперь он не просто преступник, узурпировавший власть. Он – террорист, убивший мирных граждан. Как теперь ему пожимать руку на саммитах? Как увещевать? Понятно, что политика – искусство обходить невозможные углы, но тут уже – вопрос принципа. Почему Асаду нельзя подавать руки, а Путину – можно? Почему Киму можно (и то – с большой долей отвращения) – понятно: он убивал людей внутри КНДР, но гражданских лайнеров на сопредельных территориях не сбивал.
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С другой стороны, оставление пациента один на один со своей имперской патологией чревато обострением болящего. И если его начнут фигурально "мочить" по всем политическим и этическим направлениям, парень может окончательно распрощаться с "кукушкой". То есть у него появляется лишний мотив для раскручивания ядерной истерии – пусть даже и для внутреннего пользования, но от этого не легче. Путин будет держать мир "за яйца" еще крепче и больнее.
Насколько велико терпение у мировых лидеров? Как долго они позволят военному преступнику "теребить кнопку"?.. И у кого первого сдадут нервы: у коллективного Запада или у трусоватого изгоя, которому теперь-то уж точно нельзя уйти по-тихому (хотя он и не собирался)?..
Вот вопрос, на который каждый нормальный россиянин ждет ответа. Но его пока, похоже, не существует. Есть доклад следователей, есть факты и доказательства. И остервенелая ложь Кремля, которая работает только внутри сумасшедшего дома "Россия".
Александр Сотник, российский журналист
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