Короли блефа: чего ждать от встречи Трампа и Ким Чен Ына

Дональд Трамп и Ким Чен Ын — это два человека, которые умеют торговаться, выставлять наивысшую цену и блефовать в процессе торгов.

Ким Чен Ын и Трамп должны встреться 12 июня

Встреча лидеров США и Северной Кореи , которую вновь готовят и которая должна таки состояться 12 июня в Сингапуре — это серьезный "международный маркетинг" в том виде, в котором он и должен существовать. Это нормально. Ведь не всегда все происходит чинно и по формулам… Международные законы, особенно для стран, которые живут вне рамок международного права, не настолько четко выписаны — как правило, действуют договоренности и торги.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын — это два человека, которые умеют торговаться, выставлять наивысшую цену и блефовать в процессе торгов.

Чего хочет Трамп? Трампу необходимо продемонстрировать американцам какое-то колоссальное достижение, победу, успех, чтобы этим перекрыть материалы, появляющиеся против него и касающиеся его зависимости от России.

Трамп, как известно, полностью перекрыл направление, на котором работал его предшественник Обама — Иран. Нынешний американский лидер жестко раскритиковал курс Обамы, из-за чего разругался с Европой, и теперь ему нужно продемонстрировать какое-то серьезное достижение.

Это достижение должно быть масштабным, а не просто какое-то перемирие с КНДР. Ему нужен глубокий мир под очень жесткие гарантии. А такие гарантии — это ликвидация ядерных вооружений КНДР, допуск на объекты постоянных представителей МАГАТЭ (не так, как в Иране: куда-то допустили наблюдателей, куда-то — нет).

По сути, Трампу нужно добиться открытия территории КНДР для официально направленных туда агентов разведок, а не только МАГАТЕ. А это — крайне болезненный и чувствительный момент для такой закрытой страны, как КНДР. Но Трампу это необходимо, потому что любой шаг в сторону, любой обман (как это было в Иране: пошли на мир, а на самом деле готовили дальше ядерное оружие) для американского президента станет пагубным. Трамп хочет иметь стопроцентные гарантии результата.

Чего хочет Ким Чен Ын? Поначалу о нем пренебрежительно говорили, мол, мажор оказался намного хуже, чем отец и дед, потому что отец и дед доводили ситуацию до "точки кипения", дед — даже до большой войны на Корейском полуострове, но в последний момент они всегда включали торговлю и получалось так: мир за рис, мир за открытие специальных экономических зон, когда прибыли доставались северокорейскому истеблишменту и т.п.

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Ким Чен Ын оказался более дальновидным, чем все могли подумать. Он готов конвертировать мир в очень серьезные гарантии для себя и в развитие Северной Кореи, чтобы население было удовлетворено в итоге. Если он сделает страну чуть более открытой, в КНДР начнут нарастать критические настроения. А для Ким Чен Ына крайне важно, чтобы эти критические настроения не имели социальной подоплеки. Он хочет больших денег, инвестиционных ресурсов, он хочет, чтобы КНДР, оставаясь закрытой политически, развивалась активно и становилась открытой экономически. Что-то вроде раннего китайского прорыва времен Дэн Сяопин... Для КНДР главное "окно в мир" — это все-таки Китай. Они смотрят на то, как в Китае проходили реформы, и пытаются повторить этот опыт. Потому для Ким Чен Ына важно получить гарантии, что никто не будет лезть в вопросы прав человека, открытости общества, информационной политики и т.д., что это останется абсолютным табу для внешнего мира. А вот экономическая модернизация страны, создание реального среднего класса для северокорейского лидера крайне важно. Для него важно, чтобы в процессе этих переговоров стороны не вышли за рамки, обозначенные "красной линией".

И вот эти "красные линии", на предмет которых вообще не может быть торгов ни с одной стороны, ни с другой, на данный момент еще не согласованы. Потому сейчас и идет игра, блеф, когда то Трамп, то Ким Чен Ын обещает сорвать переговоры, ухудшить ситуацию, но при этом они оба делают шаги навстречу.

Так что на самом деле готовность договариваться у сторон есть. Вероятность встречи очень высока, однако она может быть отсрочена. Но о том, что в отношениях КНДР и США уже пошел необратимый процесс, свидетельствует сам факт начала больших торгов.

Каким может быть "сухой остаток" встречи Трампа и Ким Чен Ына? Прежде всего, пока что это не будет стопроцентный результат, потому что там, где идут торги, и там, где нет признания международных принципов как единых и целостных, все определяется договоренностями.

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Думаю, удастся достичь большей открытости КНДР в военной сфере, и она перестанет быть прямой чрезмерной угрозой для мира. Однако Северная Корея не станет более открытым обществом. Запад примет доктрину о том, что, если вливать в КНДР деньги, развивать ее средний класс, это сделает страну более открытой. То есть Запад начнет смотреть на Северную Корею приблизительно так же, как смотрит сейчас на Китай, но только с меньшей мощью.

Я думаю, что стороны договорятся, и КНДР перестанет быть прямой угрозой безопасности. Северная Корея должна будет стать страной, которая развивает демократические принципы в своей экономике, но не идет на демократизацию общества.

Вообще, ядерным оружием легко пугать обывателя. Вспомните хотя бы ту истерику, которую раскручивали у нас, в Украине, когда КНДР испытывали ракеты — тогда говорилось, что начнется третья мировая война, если Ким Чен Ын станет выпускать ракеты. Но ведь мы же понимаем, что такое противоракетная оборона — США каждый квадратный сантиметр в Северной Корее отслеживают. Они из космоса могут отследить момент, когда стартует ракета, будет она пустая или с боеголовкой (потому они и пропустили ракеты, которые пролетали над Японией). Но, если стартует на Сеул ракета с боеголовкой, ее уничтожат еще в момент старта на земле.

Ким Чен Ын прекрасно понимает, что ни одна из его ракет, начиненных боеголовками, никуда не полетит. И за это мгновенно последует расплата — жесткая атака по всему военному руководству КНДР, и вряд ли сам Ким Чен Ын после этого выживет.

Потому ракеты после создания мощной системы ПРО стали малоэффективной страшилкой, которая пугает обывателей, но лидеров стран — не очень.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для "Главреда"

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