Трамп зря старается - США все равно ждет фатальный исход

Американская экономика очень похожа на финансовую пирамиду.

Трамп не спасет США от дефолта Reuters

Если отбросить частности, то главную экономическую проблему США можно сформулировать следующим образом: суверенный долг страны растет более высокими темпами, чем сама экономика. Это приводит к постоянному увеличению соотношения долг/ВВП и, если не изменить эту тенденцию, то в какой-то момент неизбежно наступит дефолт.

Удельный вес долга США постоянно растет, потому что рост бюджетных расходов постоянно превышает рост бюджетных доходов. Увеличивающийся бюджетный дефицит, разумеется, покрывается за счет наращивания государственного долга. Говоря простым языком, экономика США - это финансовая пирамида!

Неформальный популист Дональд Трамп как раз и появился в ответ на желание части американской элиты попытаться изменить эту губительную тенденцию, которая угрожает США неизбежным банкротством.

Однако, серьезные экономисты сразу же предупредили, что с помощью торговых войн, радикального снижения налогов и попыток механического сокращения бюджетных затрат, Трамп не сможет ничего изменить, потому что проблема экономики США носит системный характер. А систему в Америке не только никто не собирается менять, системные проблемы даже честно не обсуждаются. США по-прежнему находятся в состоянии самодовольства, самолюбования, нарциссизма и своей мессианской исключительности.

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Первые 9 месяцев финансового года - а в США он начинается с 01 октября - доказали правоту экономистов. Несмотря на все усилия Трампа, доходы выросли на 1.3%, а расходы на 3.9%! Государственный долг вырос еще на 70 млрд долл.

Самое смешное, однако, еще впереди, когда выяснится, что несмотря на все запретительные пошлины, которыми Трамп обложил всю мировую экономику, торговый дефицит США не только не уменьшиться, но даже... вырос. В этом случае Америка погрузится в прострацию: большинству станет ясно, что проблемы США заключаются отнюдь не в недобросовестных торговых практиках Китая и Европы, как сейчас пытается внушить американцам Трамп, а в самой экономической природе США, которые живут не по средствам, а в долг, за счет китайцев.

Смогут ли когда нибудь американцы изменить свою умирающую систему? К сожалению, нет. Крупные системы, а США это огромная современная империя, не в состоянии сами себя изменять. Как не смог себя изменить СССР. Как не сможет себя изменить Россия. Подобные системы проходят свой жизненный цикл и в конце концов разрушаются под действием внутренних противоречий.

Андрей Головачев, политический эксперт

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