Все "элитно-судейское" окружение уже виновно, потому что именно из-за их уверенности в безнаказанности обкуренный племянник совершил смертельное ДТП.

Убийство Ирины Ноздровськой страшное уже само по себе, как и любое убийство человека, а тем более беззащитной перед грубой физической силой женщины. Но оно страшное и ощущением безнаказанности части "сливок" нашей псевдо-элиты. Они уже вроде и бывшие: и мажор-убийца ее сестры вряд ли сможет в новой Украине сделать какую-то карьеру, и его дядя-судья, который покрывал своего урода-родственника, вроде бы уже уволен, но они до сих пор уверены, что именно они хозяева жизни в нашей стране, что им все дозволено, а каждый, кто посягнет на их озверевшую безнаказанность, может так просто быть уничтожен и все...

Но есть еще третья составляющая, по которой полиция не имеет права пренебрегать этим уголовным делом. Это то, что даже самая маленькая слабинка, которую в этой или десятках подобных уголовных производств продемонстрирует следствие, может когда-то привести к самым страшным последствиям. Ведь здесь затронута краеугольная проблема - справедливости. Это только безнадежные марксисты верят, что революции происходят от нищеты и лишений. Так было, но уже очень давно. Сейчас двумя основными детонаторами являются: для среднего класса понимание, что ты можешь что-то потерять из того, что уже имеешь, что заслужил или хотя бы иллюзию этой добычи взрастил, (вспомните революции 2004 и 2013-14 годов) а для всех в целом - это также ощущение особенно внезапной, демонстративной несправедливости, которая привела к внезапной кровавой трагедии.

Именно в этом деле должны быть задействованы особые рычаги, чтобы кто-то где-то на среднем звене не сумел "договориться" с помощью чемоданчика денег. Раздуваемые самыми примитивными популистами заявления о том, что заинтересованные лица купили (могут купить) Луценко, Авакова и т.д. - полная ахинея, просто судят по себе (но, если ты сам готов продаться, лишь бы кто-то купить пожелал, то это не значит, что все вокруг тебя такие же). Но на среднем уровне, особенно, когда дело начнет пробуксовывать, у местного полицейского начальства такое искушение в конечном итоге может и появиться. Поэтому это будет отнюдь не пиар акция, когда кто-то из руководителей силовых структур объявит, что берет дело под персональный контроль, а через неделю организует (с основаниями или даже без них) публичную разборку из-за отсутствия результатов. Это, прежде всего, понятный полицейскому руководству сигнал.

И еще одна деталь, которая никак не прописана в кодексах и, возможно, на первый взгляд, противоречит принципам правового государства. Но сейчас у всех, кто хоть косвенно связан с мажором-убийцей, осуждение которого добилась Ирина, и его дядюшки-судьи, должна земля гореть под ногами. Не подтвердится - можно будет попросить прощения, но они не раз в месяц должны появляться на формальный допрос, а должны ежедневно по 8 часов отсиживать в кабинетах следователей. Пусть им тысячу раз повторяют те же формальные вопросы, но они должны себя почувствовать в коже всех близких обоих убитых сестер. Я не исключаю, что реальным убийцей правозащитницы может быть кто-то совершенно посторонний с совсем другими мотивами. Может он умышленно подгадал для убийства последующие дни после блокировки Ириной уже почти заготовленой амнистии для мажора. Это тоже возможно, но на то мы и содержим полицию, чтобы она все версии изучала.

А относительно этого "элитно-судейского" окружения, то они уже виновны, потому что именно из-за их уверенности в безнаказанности обкуренный племянник совершил смертельное ДТП. Именно они позволили себе все это время запугивать и терроризировать родственников погибшей, давить на суд, тянуть виновника первого убийства под амнистию. Они точно не будут невинно пострадавшими. Но публичная демонстрация такой юридической активности должна многих сдержать на будущее. Потому что мы можем сколько угодно делать революций, перезапускать Украинское государство, но хозяевами жизни в ней и дальше будуть оставаться вот такие бывшие.

Тарас Чорновил