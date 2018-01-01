Три вывода из "убийства" Бабченко

То, что Бабченко остался жив, не означает, что нечто подобное не произойдет с другим журналистом.

Из истории с покушением на Бабченко можно сделать три вывода

Бабченко убили ! Первое сильное впечатление – после этого теперь остался только шок, бессилие, отчаяние и осознание того, что все ЭТО будет продолжаться еще очень долго. Оказалось,- не убили! Все это было имитация политического убийства, призванная обмануть весь мир, свою страну и организаторов покушения.

Пока три вывода из случившегося.

Первый. Нашим генералам надо знать одну истину - надо и можно обманывать преступников, тут все средства хороши, но нельзя такой ценой обманывать шокировать всю страну и международную общественность. Дождаться международных соболезнований и возмущений, а потом заявить, что это была спецоперация. Никакое оперативное творчество спецслужб или необходимость не компенсирует массовый двойной шок от случившегося и подозрения к официальным СМИ. Кто и как у нас в стране определяет, где грань между оперативной необходимостью раскрытия преступления и грубой массовой манипуляцией?



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Второй. То, что Аркадий Бабченко остался жив, не означает, что нечто подобное - политическое покушение не произойдет с другим журналистом, политиком или общественным деятелем.



Третий. Скоро президентские выборы. Острота политической борьбы будет нарастать, по мере приближения к дню выборам. И вот, не дай Бог, происходит реальное покушение или убийство какого-нибудь перспективного кандидата в президенты. А вся страна не верит и ждет разъяснения Генпрокурора или генерала СБУ – это страшная правда или это только имитация убийства.

Я уже не говорю, о соблазне для нынешней власти, которая явно проигрывает выборы 2019 года, такого старинного политического приема, как имитация покушения на действующего, но непопулярного среди избирателей, президента страны.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

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