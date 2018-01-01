Трусите и молчите? Тогда русский мир идет за вами

Неверие в свои силы, неверие в возможность хоть что-то изменить - это и есть русский мир.

Русский мир " - он как раковая опухоль, разъедающая души людей, пожирающая все свободолюбивые, светлые порывы. Русский мир - это не только колорадские ленточки, "Путин, приди" и война. Это неверие в свои силы, неверие в возможность хоть что-то изменить. Это премудрость прячущегося под корягой пескаря, который мечтает только о том, чтобы подольше сохраниться.

Вот смотрите - в 2013-м, с начала Майдана, и в 2014-м, и ещё в 2015-м мало кто сомневался в том, что надо выходить на протесты, а потом идти защищать страну, что надо бороться. Тогда из России, из Беларуси, из Казахстана мы слышали от бывших теперь друзей и далёких нынче родственников высокомудрие имперских пескарей - "вы ничего не измените", "плодами революции воспользуются негодяи", "ваши лидеры ничем не лучше Януковича", "это всё Сорос заварил", "лучше худой мир, чем война"...

Читайте также: Почему Армении вряд получится вырваться из объятий России

Теперь, когда армяне вышли на протесты и добились отставки ненавистного президента-премьера, то же самое уже говорят наши премудрые пескари - "это всё промосковский переворот", "на деньги кремлёвских олигархов", "новый премьер - акционер газпрома", "они все купленные", "революциями ничего не изменишь"...

Это - правда. Наши "лидеры" ничем не лучше Януковича, а новый армянский премьер - вряд ли лучше старого. Правда, что олигархи вкладывают деньги в протесты, финансируя революции против других олигархов. Правда, что везде - и у нас, и в Армении - можно легко найти руки Москвы. И этих вражеских рук тем больше, чем чаще мы опускаем свои, стыдливо засовываем их в карманы, и незаметно крутим в карманах дули, как премудрые пескари. И вот когда мы не верим, молчим, и трусим, тогда за нами и приходит русский мир.

Юрий Касьянов, волонтер, активист

Подписывайтесь на наш канал в Telegram