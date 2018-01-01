Рабство для украинцев: чем опасна норма про долги, передающиеся по наследству

Закон о возобновлении кредитования попирает Конституцию и закрепляет неравенство и расслоение украинского общества.

Ураина переходит к жесткому феодализму, уверен Олег Соскин. joinfo.ua

Верховная Рада существенно укрепила права кредиторов, приняв во втором чтении закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования" (№ 6027-д). Однако больше всего людей возмутила норма, предусматривающая обязательное погашение кредитов, которые достались украинцам в наследство.

Кастовое общество от кланового отличается тем, что при клановой системе, которая существовала в Украине до прихода к власти Петра Порошенко, власть, деньги и собственность перераспределялись в зависимости от силы клана. И когда новый клан приходил к власти, происходило перераспределение трех вышеперечисленных ресурсов. Так было со времен Оранжевой революции: у Кучмы эти ресурсы забрал Ющенко, у Ющенко их забрал Янукович, а теперь — у Януковича Порошенко.

А сейчас происходит самая страшная вещь — мы переходим к кастовому обществу, в котором власть, деньги и собственность будут передаваться по наследству. И, чтобы перейти к кастовому обществу, нужно закрепить социальное расслоение людей в государстве.

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Одним из элементов, позволяющих закрепить статус нищих, париев, как раз и является закон № 6027-д "о возобновлении кредитования". Согласно этому закону, бедные будут рассчитываться и возвращать долги за своих родителей, тоже бедных, которые в свое время взяли кредиты. А ведь сегодня в Украине 85% населения живут в долг!

Данный закон на поколения закрепит должников. И из этого круга они никуда не смогут вырваться: люди будут брать в долг, брать кредиты, а их дети и внуки будут отдавать эти долги. А главное — никто никуда не сможет выехать из страны. Таким образом создается тюрьма, концлагерь. Можно не сомневаться, что следующим этапом станет принятие таких норм, которые не позволят заемщику покинуть страну.

Это будет "имущественный концлагерь": людей погрузят в сферу перманентных долгов, когда человек просто не может рассчитаться с долгами, а, значит, его дети и родственники должны будут это сделать.

К тому же, еще вопрос — кто считается прямым наследником долга? Ведь в этом плане можно выстроить такую цепочку, что мама не горюй! Это может распространиться на всех родственников, в том числе двоюродных и троюродных, братьев, сестер, тетей и дядей. Это, вообще, бандитизм и беззаконие. Это — антиконституционная норма, потому что никто не должен отвечать за деяния других.

Единственное, кто может возвращать долги, помимо заемщика — поручитель. Поручитель должен отвечать за долг того человека, за которого он поручился — он же сам сознательно это сделал. А все остальное — беззаконие.

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Поэтому, если обязанность возвращать долги распространяется на родственников, данный закон является совершенно антиконституционным. К слову, это же можно сказать о новшестве о декларировании имущества — когда родственники становятся связанными с главным декларантом, хотя по закону они не должны декларировать своего имущества.

Все это — элементы варварства, феодализма и грабежа людей. Это — закрепление имущественного неравенства и расслоения украинского общества на богатых и бедных.

Мы вообще не можем говорить о том, что этот закон каким-то образом будет способствовать оживлению кредитования в Украине, как на этом настаивают авторы закона. Люди попросту будут бояться брать кредиты. Это надо будет вообще быть больным, чтобы пойти на это!

И — вопрос: а что делать тем, кто уже взял кредиты? Теперь что, нужно отдавать долг всей семьей, всем родом? Это будет большой удар по маленьким детям, поскольку долги будут отдаваться за счет их благоденствия.

Так что это законодательное новшество — признак того, что в Украине происходит переход к жесткому даже не капитализму, а феодализму. Это — модель современного феодализма, грабежа простых людей. Миллионов людей.

Олег Соскин, экономист, политолог, директор Института трансформации общества, специально для "Главреда"

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