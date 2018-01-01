У политиков есть "шлюпка" для эвакуации, но люди обречены идти на дно вместе с кораблем

Избиратели не в восторге от претендентов в шкиперы, заранее подготовивших себе пути для бегства с капитанского мостика.

Главред

Опросы постоянно фиксируют одну и ту же ситуацию – в стране есть топ-политики с 2% рейтинга и несколько десятков миллионов человек, не понимающих, как в принципе можно выбирать из предложенных вариантов. Украинские избиратели, конечно, далеко не подарок. Однако, в данном случае они во многом правы.

Например, в том, что украинские политики часто вовсе не политики. Подавляющее большинство этих людей рассматривают политику как способ решения совершенно неполитических задач. В лучшем случае – поправить дела своего бизнеса, в худшем – добраться к бюджетным деньгам.

А еще украинские политики слишком умные. Нет, не образованные – с образованием там часто беда, а умные. Они прекрасно знают "правила игры" - кому занести, у кого взять, как порешать и как не сесть. И, в том числе, - как обмануть своего избирателя. Избиратель не такой умный как политики, и раз за разом позволяет себя обманывать. Но ему это совершенно не нравится.

Не нравится ему и иметь дело с людьми, которые демонстрируют полное отсутствие принципов и чудеса выживаемости за чужой счет. Нет, не потому, что избиратели святые высокоморальные люди. Они банально трусят. Они не понимают, что может помешать таким политикам, в случае чего, продать своего избирателя на органы.

Политики также слишком торопятся с эвакуацией. Понятно, что большинству из них абсолютно безразлична страна, в которой они "занимаются политикой". Для них это даже не место работы, а, скорее, место "промысла". Логично, что у многих политиков уже есть "спасательная шлюпка" в виде счетов в Панаме, недвижимости в Испании и детей в заграничных колледжах. Учитывая ситуацию в стране, это очень здравый подход. Но беда в том, что у избирателей такой шлюпки нет. Избиратели обречены идти на дно вместе с кораблем. И поэтому не в восторге от претендентов в шкиперы, заранее подготовивших себе пути для бегства с капитанского мостика.

А еще наши политики часто напрочь забывают заниматься политикой. Они почему то уверены, что можно просто заплатить деньги и провести свою фракцию в Раду. Или что президентские выборы можно выиграть путем хитрых договоренностей с олигархами. Но это не так. Деньги действительно могут многое, технологии действительно работают, а олигархи действительно решают. Однако это всё работает не вместо политики, а вместе с ней. Потому что в противном случае Янукович до сих пор был бы президентом.

Украинским политикам плевать на избирателя. У избирателя не так много слюны – доплюнуть до политика он не может. Но взять у политика 200 гривен и не пойти за него голосовать, - может. Кстати, именно это он и собирается сделать.

Вячеслав Чечило, журналист

Читайте наши новости в Facebook