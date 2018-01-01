Путин должен быть прилюдно казнен

Путин намерен уволочь за собой в могилу половину человечества.

Аркадий Бабченко убит lb.ua

Убили Аркадия Бабченко — одного из самых яростных и ярких критиков путинского режима. По имеющейся информации, три выстрела произведены в спину, когда Аркадий открывал дверь своей квартиры.

Из контактов с работниками спецслужб знаю, что это один из сценариев ликвидации, который использовали "торпеды" КГБ и ГРУ: киллер ожидает жертву на лестнице на пролет выше квартиры, жертва его не видит. Когда жертва начинает открывать дверь и оказывается неподвижной, киллер производит несколько выстрелов в спину и успевает скрыться незамеченным.

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То есть, это заказное политическое убийство по профессиональным канонам совковых спецслужб. И на этом основании у меня нет сомнений, что путинский режим демонстративно расправляется с теми, кто пытается ему противостоять.

Выживающий из ума недоимператор постоянно повышает ставки в своей фатальной игре с Западом. Он действительно намерен уволочь за собой в могилу половину человечества. И поэтому против него оправданы любые действия, как по приговору суда, который, увы, нескоро, так и превентивно.



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"Северный поток", говорите? Чемпионат по футболу? Когда же мир поймет, что ядовитое насекомое должно быть уничтожено? Путин должен быть казнен. Прилюдно.

Александр Кочетков, аналитик, политолог

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