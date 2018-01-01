Убийство Сармата совершено "немного по-дебильному"

В убийстве Олешко определенно есть много странностей.

Виталия Олешко убили 31 июля

Наглое, циничное убийство Сармата (Виталия Олешко) всколыхнуло интернет. Независимо от результатов расследования, в объективность которого почти никто не верит, уже всем понятно, что виновата власть.

Виноват депутат Пономарёв, которого, как личного врага Сармата, назначили виновным сразу же. Виноват местный губернатор - хотя бы потому, что он человек Порошенко. К тому же, говорят, у него были какие-то тёрки с погибшим. Виноват Аваков, потому что вероятный убийца - бывший боец "Азова", а раз так, значит, он - человек Билецкого. А Билецкий - человек Авакова, и понеслось... Виноват Аваков снова, потому что тот же вероятный убийца - ещё и бывший боец "Торнадо", а "Торнадо" - расформированный нынче батальон в системе МВД, значит снова - Аваков. Виноват "Правый сектор", ведь среди тамошних правосеков есть "мутные", и их курирует СБУ, а СБУ контролирует президент. Значит, снова Порошенко виноват...

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Фейсбучный народ готов рвать и метать. Вешать и сжигать на костре. И ведь есть за что! Не только за убийство Сармата. Только ведь и среди ментов могут вдруг попасться нормальные следователи, и "Азов" неплохо воевал, и "Торнадо", и правосеки, и даже в СБУ - не все предатели... Верно и обратное - убийцы и подонки есть везде. К сожалению. А когда мы так быстро, на скорую руку находим виновных, и творим суд Линча, то, вероятно, это-то и нужно настоящим заказчикам. Чтобы никто не узнал правду. А вообще-то так киллеры не работают. Убийство совершено "немного по-дебильному". Как будто убийцы обкололись, и пошли убивать на почве личной неприязни. А потом их так вдруг случайно и спокойно сфотографировали. И одного без проблем взяли... Это или непрофессионализм. Или идиотизм. Или подстава. Или что-то ещё. Но выводы делать рано. Юрий Касьянов, волонтер

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