Украина может за год вернуть себе ядерное оружие

Единственным сдерживающим моментом агрессивных действий со стороны России является восстановление ядерного статуса.

Украина должна требовать денонсации Будапештского меморандума.

Мирные переговоры о прекращении вооруженного противостояния возможны только в двух вариантах. Первый – признание Украиной своего поражения и, как следствие, потеря определенных территорий. Второй – признание Украиной своей победы. Третьего пути нет.

Сейчас наши американские партнеры требуют от Украины продлить действие закона об особом статусе Донбасса. По словам Волкера, продление действия закона ничего на самом деле не изменит. "Ничего не изменится с сегодняшнего дня и до того дня, когда действие закона уже будет продлено. А вот Россия будет использовать приостановление действия закона как причину для жалоб на Украину. Там скажут, что Украина не хочет выполнять Минские соглашения. Поэтому просто не давайте России этого аргумента", – заявил он.

Впрочем, все мирные переговоры во время военных действий, несмотря на их формат, нормандский или минский, идут вокруг двух вопросов: поражение или победа. Все остальное – от лукавого.

Поэтому президенту Украины нужно четко определиться с характером переговоров: что будет основным – признание поражения или признание победы. Если президент выбирает мирный путь (а он неоднократно декларировал, что он – "президент мира", а не войны), он должен набраться мужества, взять на себя персональную ответственность и объяснить народу Украины, что достижение мира с Россией возможно лишь путем признания Украиной определенных политических потерь, а именно: принятия закона об особом статусе, закона о выборах на оккупированных территориях и закона об амнистии.

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Как показывает исторический опыт, все соглашения, подписанные с Россией, не стоят даже той бумажки, на которой они написаны. Не будем глубоко погружаться в историю, достаточно вспомнить Будапештский меморандум, согласно которому Россия является одним из гарантов территориальной целостности Украины в обмен на отказ Украины от ядерного статуса. И если мы уже вспомнили этот меморандум и ядерный статус, то единственным сдерживающим моментом агрессивных действий со стороны России является именно восстановление этого статуса.

На сегодня ядерное оружие – это фактор сдерживания, а не оружие нападения. Достаточно вспомнить слова де Голля, который говорил, что государство, не обладающее ядерным оружием, когда у других оно есть, не обладает собственной судьбой.

Соответственно, в связи с вооруженной агрессией РФ Украина должна требовать денонсации Будапештского меморандума и создания условий для возвращения ядерного потенциала как оружия сдерживания. В Украине есть все технические и финансовые возможности, чтобы в течение года восстановить ядерный статус и войти в клуб ядерных держав.

Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной инициативы "Права справа"



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