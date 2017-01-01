Украина на пороге общенациональной катастрофы

Украинцы массово уезжают за границу, где их ценят по достоинству и предоставляют возможности.

Украинцы массово уезжают за границу

Украина стала донором. Стабильным донором рабочей силы. Уезжают умные и активные. Уезжают те, кто должен двигать страну вперед. Уезжает потенциал Украины. Уезжают профи - врачи, програмеры, сварщики, электрики водители-дальнобойщики, преподаватели, менеджеры. Уезжают студенты и бизнесмены. Едут массово. А теперь я хочу послушать тех, кто всем доволен и говорит, что все хорошо и никакой катастрофы нет. На фоне стабильного демографического спада, отток профессиональной рабочей силы и научного потенциала ведет к общенациональной катастрофе. И, к моему большому сожалению, наше высшее руководство не делает ничего, чтобы этот процесс прекратить.

Ситуация с научным потенциалом в стране так же катастрофическая. По данным Госстата, за три последних года:

• на 30% сократилось число работников научных организаций;

• на 48% снизилось число исследователей в них;

• до 0,39% опустилась доля исследователей научных организаций в общем числе занятого населения;

• до 4 раз увеличился разрыв между уровнем расходов на научные исследования по отношению к ВВП в Украине и аналогичным средним показателем для стран ЕС-28 (соответственно 0,48% ВВП и 2,03% ВВП);

• лишь 0,16% ВВП выделено в 2016 году из бюджета на проведение НИР.

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И хуже всего то, что подобная политика ведет к бесповоротному отставанию от других стран. Поэтому, научные работники и ученые, уезжают из Украины создавать что-то в других странах, где их ценят по достоинству и предоставляют возможности. Хотя о каких условиях и возможностях для ученых мы говорим, если даже мой сын жалуется на то, что у них в школе не проводят никаких экспериментов на химии и физике. Банально не на чем.

Хотите фактические подтверждения? Абсолютное число регулярных интернет-пользователей в Украине к концу 2017 года сократилось до 21 млн с 21,6 млн по итогам первого полугодия, в основном из-за миграции за рубеж украинцев в возрасте 18–45 лет, сообщила Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) на своем сайте со ссылкой на результаты исследования компании Factum Group Ukraine.

Украина потеряла еще 600 тысяч талантливых граждан. И эта проблема прогрессирует. Хотя все можно исправить. Для этого нужно просто создать комфортные условия для жизни и работы граждан. Но бездействием этого не добиться.

Борислав Береза, народный депутат