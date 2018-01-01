Украина на пороге смены политических элит

Нынешний правящий класс доживает свои последние годы.
Однако, судя по всему, нынешний правящий класс доживает свои последние годы и через один политический цикл в Украине произойдет смена элит. Это проявляется в двух тенденциях.
Во-первых, налицо полное разочарование обществом в тех политических проектах, которые предлагают нынешние кланы. Более 60 % избирателей не видит для себя той политической силы, которая бы выражала их интересы. "Старые партии" и новые олигархические проекты, вроде Рабиновича или Укропа - все - болтаются на уровне почти несовместимым с жизнью и все, как один, ориентированны на один и тот же, жаждущий патернализма, слой бедных пенсионеров. Это, конечно, полная деградация клановой политической системы.
Во-вторых, окончательное разложение нынешней клановой системы проявляется в том, кланы вступили в заключительную фазу взаимного экономического уничтожения. Борьба принимает все более ожесточенный характер. При этом те кланы, которые контролируют исполнительную власть, "опустились" до того, что стали опираться на крайние радикал - националистические слои в обществе. Оппонирующие кланы, в ответ, стали мобилизовывать русскоговорящую часть Украины вокруг ностальгии по ценностям бывшего СССР, самым ярким подтверждением которого стал концерт в честь Дня Победы на Интере. Это, конечно, полная моральная деградации всей нынешней правящей элиты.
Украина со всей очевидностью подходит к своей реперной точке, когда нынешняя клановая система должна окончательно разложиться и уйти с политической сцены. На смену ей должны прийти новые политические силы, не связанные с прошлыми элитами. Новые элиты не будут ангелами, но они принесут более европейские ценности в политику, на которые в обществе уж сформирован спрос. Это еще вряд ли произойдет в нынешнем избирательном цикле, но почти неизбежно в следующем.
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