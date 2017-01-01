Украина окончательно потеряла влиятельного союзника

Законом о запрете "бандеровской идеологии" Польша вынесла себя за пределы цивилизованного мира.

Польша перестала быть адвокатом Украины в мире

Принятие поляками закона об Институте национальной памяти Польши , я убежден, практически не будет иметь последствий для украинско-польских отношений. Несмотря на то, что этот закон содержит пункты, которые касаются именно украинской истории, он принят против Польши, а не против Украины. Это — внутренние польские разборки.

В Польше есть ностальгирующие группы, которые сосредоточены вокруг польского Института национальной памяти. А это — "кодло" реваншизма, которое считает, что им все должны, все плохие и все всё делают не так, а только поляки — прекрасны. Однако то, что делает польский Институт национальной памяти, мне все больше напоминает агитпроп РФ. Они спекулируют на истории, искажают и переписывают ее.

Этот закон про польский институт национальной памяти создает колоссальный набор проблем для Польши со всем миром. Сейчас о Польше можно сказать так же, как говорили о России, что она — "страна с непрогнозируемой историей".

Этим законом поляки зацепили не только Украину. Несмотря на все заявления министерства иностранных дел Польши, которое пыталось сохранить лицо, понимая последствия для Польши, этот закон запрещает нормальную дискуссию. Евреи, погибшие вследствие Холокоста, в большинстве своем лишились жизнь при "содействии" автохтонного населения. А во всех концлагерях были так называемые "капо" — уголовный элемент польского происхождения, которые были концлагерными полицаями, на руках которых кровь тысяч убитых и евреев, и украинцев, и поляки. Куда деть эти факты? Куда деться от того, что одни поляки евреев прятали, а другие поляки — сдавали немцам? И любая академическая дискуссия на уровне ученых, без какой-либо пропаганды, которая будет касаться подобных тем, теперь, согласно этому закону, будет уголовным преступлением, за которое будут сажать в тюрьму. За научную дискуссию в тюрьму! Для Евросоюза это даже похлеще, чем польская судебная реформа и давление на прессу.

Читайте также: Украине придется жить с такой Польшей

Наверное, теперь зафиксированную версию истории поляки должны будут изложить в каком-то официальном пособии типа "Краткий курс истории ВКП(б)" — такая штука существовала при Сталине. И любое отклонение — шаг вправо, шаг влево — автоматически будет наказываться сроком до 25 лет тюрьмы. Если кто-то в прессе напишет: "Может, не все бандеровцы были бандитами? Может, они воевали не против поляков, а за Украину?", он сразу схлопочет тюремный срок. Это — дикость.

А главное — в Польше идет ревизия их собственной истории. Мол, поляки могли быть только честными, чистыми и страдальцами, они никогда не были рабами… Такая ревизия жестко ударила по амбициям столь влиятельного государства как Израиль, который настаивает на освещении всей истории Холокоста, всей истории мученичества евреев.

Израильская посол уже покинула Польшу, а сейчас речь идет вообще о свертывании израильско-польских дипломатических отношений. Я не припоминаю в истории Израиля большего скандала.

США, в который есть лоббизм Израиля, а принципы свободы играют огромную роль, и которые рассматривались как ближайшие друзья нынешней польской власти, тоже выступили с критикой этого закона. США официально на уровне Госдепартамента объявили, что действия поляков совершенно неприемлемы. Более того, они заявили, что за этим могут последовать санкции.

По сути, Польша этим законом вынесла себя за пределы цивилизованного мира.

Что касается Украины, то она, во-первых, пострадала из-за того, что она окончательно потеряла своего влиятельного союзника и адвоката в мире. Мы рассчитывали, что поляки, учитывая их хорошие отношения с Трампом, сумеют выстроить еще один канал положительной связи.

Читайте также: "Не стоит драматизировать". Аналитик дал оценку польскому закону о запрете "бандеровской идеологии"

У нас нет претензий к полякам ни по каким вопросам. Во всех вопросах по противодействию российской агрессии, по поддержке нашей евроинтеграции и наших евроатлантических взглядов Польша, в отличие от Венгрии, которая иногда делает реверансы в сторону России, абсолютно четко стоит на своих позициях.

Этот закон — помутнение, которое направлено не против Украины, а внутрь самой Польши. Но то, что отныне мы не можем рассчитывать на Польшу как на сильного союзника, — это уже факт. Польша полностью утратила свои позиции в Евросоюзе, теряет их сейчас и в мире. Польше самой сейчас нужны адвокаты. И, когда Польша сама начнет инициировать какие-то вещи в поддержку Украины, нам это может теперь только навредить.

Во-вторых, Украине необходимо как-то ответить на этот шаг поляков, иначе это станет вызовом и внутри самой Украины. По сравнению с Израилем, на официальном уровне мы отреагировали относительно спокойно. Учитывая, что закон бьет по самой Польше и направлен не наружу, а внутрь этой страны, переходить к каким-то более жестким шагам не нужно.

В-третьих, следует упомянуть украинцев, которые живут, работают, посещают Польшу. Польша все равно никогда не будет ни Россией, ни Беларусью. Поездки туда никогда не будут представлять никакой угрозы. Антиукраинскую истерию в Польше раздуть не удается никому. Но этот закон создает механизмы, которые позволяют привлечь к ответственности за пропаганду, как они пишут, "бандеровской символики" (что это такое, и как это объяснить — не ясно; это признак полной безграмотности самого документа). Но, думаю, что по аналогии с тем, как в Польше трактуют и применяют закон о запрете нацистской символики, могут поступить и в данном случае. То есть, если вы приедете в Польшу с красно-черным флажком или в футболке с изображением Степана Бандеры, то вас могут если не засудить, то оштрафовать. Потому украинцам, отправляясь в Польшу, стоит избегать таких вещей. Закон — глупый, но он существует. А украинским ученым, историкам придется забыть, что в Польшу можно ездить на конференции по исторической тематике.

Тарас Чорновил, политический аналитик