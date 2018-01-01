Украина проигрывает идеологическую схватку с врагом

Нам просто нечего предложить взамен советским маркерам.

Reuters

День победы всегда был краеугольным камнем советской, потом российской пропаганды. Он для этого и был утверждён Брежневым в 1965 году, тогда же и состоялся первый послевоенный парад. К тому времени уже умерли от ран многие фронтовики, калеки был отловлены и помещены в закрытые дома инвалидов, а сколько "неблагонадёжных" - бывших советских военнопленных сгинуло в ГУЛАГе - не сосчитать...

С каждым очередным празднованием настоящих ветеранов оставалось всё меньше, зато им на смену пришли ушлые тыловики, заградотрядовцы, и легионы новых детей лейтенанта Шмидта, которые даже по возрасту никак не могли попасть на войну, но легко занимали места для почётных гостей...

Герои всегда были только сырьём для советской пропаганды. Праздничный набор - бутылка водки, палка колбасы и поздравительная открытка - демонстрировал истинное отношение к ветеранам. В путинской России пошли дальше, и превратили краеугольный камень советской пропаганды в основной элемент постсоветской идеологии, смысл которой элементарно прост - "зато мы победили!" Неважно какой ценой, кого, и за что. И почему победители живут хуже побеждённых. Читайте также "Бессмертный полк" — показушное поклонение памяти дедов В Украине российское идеологическое победобесие разделяет общество сильнее, чем скорые уже президентские выборы. Неуклюжая и невнятная официальная контрпропаганда до сих пор не предложила ничего лучшего, кроме запрета советской и колорадской символики. Историческая правда мало кого интересует, когда есть телевизор и канал "Интер". А примирение воинов Красной армии и УПА уже, вероятно, произойдёт в лучшем мире, когда умрут последние участники той войны... Мы проигрываем идеологическую схватку с врагом. Нам просто нечего предложить взамен советским маркерам. А ведь можно и нужно было уже давно установить День памяти погибших на нашей войне. Например, 29 августа. Но ведь наши герои для нашей власти такой же расходный материал, как фронтовики Второй мировой - для советской. И может быть, через двадцать лет они такой день установят - когда уже не надо будет бояться ветеранов. Юрий Касьянов, волонтер

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