Украина - страна мазохистов

Больше половины населения говорит, что страна находится под внешним управлением и хочет от него избавиться. При этом, результаты внутреннего управления хорошо известны.

Правительство отказалось повысить тарифы год назад на 15%, когда до выборов оставалось еще долго, и теперь для получение транша вынуждено будет идти на гораздо большее повышение за полгода до выборов. При этом правительство выбирает между плохим для себя политическим решением (рост тарифов) и ужасным (последствия не получения транша МВФ). При этом продолжает выбирать, затягивая решение вопроса уже до сентября, когда сезонные факторы встретятся с дефицитом валюты для внешних погашений. А до выборов будет еще ближе.

Больше половины населения говорит, что страна находится под внешним управлением и хочет от него избавиться. При этом, результаты внутреннего управления хорошо известны, оно довело страну до нескольких кризисов, а сами управленцы являются по мнению большинства населения коррумпированными сволочами. Но люди упорно хотят получить своих сукиных детей. При этом, только благодаря внешнему давлению в стране происходят реформы, о необходимости которых также говорит большая часть населения. И для ускорения реформ хорошо было бы, чтобы внешнее управление стало реальностью, а избавившись от его элементов мы закончим любые преобразования. И украинским политикам снова никто не будет говорить, что надо мыть руки перед едой и нельзя вытирать руки о занавеси.

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Владельцы паев, которых целых 7 млн человек, сами себе боятся предоставить права свободно распоряжаться своей собственностью и часто выступают против рынка земли, а в будущем даже готовы ограничить покупку земли иностранцами, что существенно снизит стоимость их актива (земли) и арендные платежи, которые они получают.

Большинство населения Украины против повышения тарифов и это же большинство получает субсидии. Т е люди выступают против того, что ничем им не угрожает (какая разница какой тариф, если вы все равно не платите), и поддерживают систему, которая всегда приводила к коррупции (покупаю дешевый газ как для населения и продаю его промышленности) и росту дефицита бюджета (за дешевый газ всегда кто-то платит). В результате, за дешевые тарифы платили все, платили девальвацией и инфляцией (всегдашний результат роста дефицита бюджета), которые сильнее всего били по беднейшим слоям населения, которые сейчас как раз получают субсидии. Т е люди, которые больше всего выигрывают от роста тарифов выступают против роста тарифов.

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Налогоплательщики, которые являются акционерами государственных компаний, выступают против высоких зарплат для менеджмента предприятий, которые им принадлежат. В итоге, там где зарплаты низкие, приходят коррупционеры, потому что честные просто не придут. Патриотизм не работает, любого патриота-профессионала, который перешел с зарплаты в 20 тысяч долларов на 20 тысяч гривен через пару месяцев запилит дома жена. В итоге, люди, пришедшие на низкие зарплаты, воруют (а зачем еще им бы было на них приходить), компании терпят убытки и акционеры (налогоплательщики) теряют в тысячи раз больше денег, чем могли бы потратить на зарплаты для качественного менеджмента.

Люди не любят банки и требуют, чтобы банки давали им длинные и дешевые кредиты, и при этом категорически против того, чтобы банки забирали залоговое имущество у тех, кто не платит. Но каждый раз, когда вы радуетесь, что очередного неплательщика не смогли вытурить из его квартиры помните, что для вас в результате кредит станет еще дороже. Честные плательщики, в итоге, поддерживают не честных и платят и за них тоже.

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Водители не хотят, чтобы вводились высокие штрафы и наконец заработала система с камерами, но нещадно матюгаются, стоя в пробке. При этом, если бы камеры включились, людям пришли первые штрафы, то за очень короткое время культура езды на украинских дорогах бы значительно улучшилась, пробок бы стало существенно меньше и все бы добирались домой быстрее. А количество жертв на дорогах, где каждый день гибнет гораздо больше людей, чем в АТО, резко бы сократилось. А так стоим все в пробках, тратим время и матюгаемся. Водители, которые больше других выиграли бы от заработавших правил, больше других выступают против этих правил.

Это не сложные процессы, когда твои поступки косвенно влияют на многие события, которые в свою очередь в результате влияют на твою жизнь. Это прямое действие.

Этот мазохизм не от скрытых сексуальных желаний. По крайней мере не у всех. Это результат низкого образования и отсутствия стратегического мышления. Политики предпочитают делать тактические ходы не задумываясь о том, что будет через 6-12 месяцев. А люди не понимают базовых экономических вещей и охотно идут на поводу у популистов, которые их используют. В результате, вся страна пронизана мазохизмом. И с удивлением обнаруживает, что не получает при этом удовольствия.

Сергей Фурса, инвестбанкир

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