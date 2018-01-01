Украина уверенно идет по пути Молдовы

Времена изменились - сейчас одни страны завоевывают другие не войнами, а переманиванием жителей соседней страны за счет предоставления более выгодных условий труда.
Ежедневно в среднем 143 молдаванина уезжают на ПМЖ в Румынию. Итого: 50 тысяч в год. Для 3-миллионной Молдовы - это уже катастрофа. Через 5-7 лет одна половины жителей Молдовы будет иметь гражданство Румынии, а другая - будет работать в Румынии. Так что вопрос можно считать уже закрытым.
Молдова оказалась failed state - ее жители, и в первую очередь, ее элита, не смогли наполнить смыслом проект Молдова и выбрали путь вступления в ЕС через отказ от своего государства и растворения в составе Румынии.
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Но трудно удержаться и не провести параллели между Молдовой и Украиной. Вся украинская элита имеет второе гражданство, выводит капитал и детей из страны. А сегодня Клим Чугункин посетовал, что в прошлом году дополнительно еще 500 тысяч украинцев выехали на заработки из Украины. Можно не сомневаться , что процесс, как и в Молдове, будет нарастать. Он уже нарастает и масса людей будет всеми правдами и неправдами добиваться себе европейского гражданства.
Времена изменились, границы стали открытыми. Поэтому сейчас одни страны завоевывают другие не войнами, а переманиванием жителей соседней страны за счет предоставления более выгодных условий труда. А человек по природе -это существо не патриотическое , а сугубо рациональное. А патриотизм - это всего лишь рациональна форма поведения для тех, кому нечего предложить на рынке труда, кроме .... своего патриотизма.
Андрей Головачев, политический эксперт