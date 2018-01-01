Украинцы только начали понимать, что их надурили

Для того, чтобы изменить Украину, придется выдумать что-то нестандартное.

Украинцы только начинают понимать, что их обманули

Люди стали больше смеяться. Над политиками, чиновниками, над Порошенко, Савченко, Тимошенко, и даже над самим Саакашвили. Даже над самими собой.

Теперь почти не встречаешь в комментах и постах истеричных воплей в пользу очередных спасителей отечества. Меньше стало криков, матов, проклятий "за" и "против". Люди перестали истово верить, и рвать за царя глотку. Люди стали думать. От этого становится легко и весело, и уже ощущается едва уловимый запах скорой, настоящей весны, которая непременно будет.

И когда весна наступит - на улице и в головах, мы поймём две простые вещи. Первая - невозможно победить на выборах без выбора. Почти все такие разные "партии", за которые предложат голосовать, - просто разные места сбора голосов в пользу хозяев жизни. Они теперь и "правые" и "левые", и "государственники", и "радикалы", и "патриоты", и "интернационалисты". Кто бы не победил, какие бы коалиции не создались, - они всегда договорятся жить за счёт народа. А когда придёт время избирать президента, не будет никого, кроме Пети и Юли, и Вакарчука на подстраховке. И кто бы не победил - олигархи останутся у власти. Ничего хорошего это нам не сулит.

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Вторая штука - взять власть силой при таком раскладе тоже не получится. Организованную революцию - мирную или не очень - подготовить и осуществить некому, иначе бы такая сила, будь она в наличии. просто выиграла выборы. А в очереди на стихийный бунт стоит такое большое количество прикормленных "патриотов", "националистов", "ветеранов", "дружинников", и прочих титушек, что от одного только появления этого дерьма на улицах украинских городов, обывателю немедленно захочется не революции, а твёрдой и сильной руки - для чего собственно все эти отряды создаются и содержатся.

Итак, что в сухом остатке?.. Мы, наконец, начинаем не только понимать, что нас всех надурили, мы осознаём, что обман, подстава, игра продолжается. Ставки только растут. Олигархи, рентополучатели, ценители национального валового продукта и справа и слева не отдадут власть ни в какой способ. Они готовы к любому известному им, проверенному на собственной шкуре варианту развития событий.

Значит, надо придумать новый вариант. Нестандартный, к которому они не готовы. Играть свою игру. И тогда мы точно над ними от души посмеёмся.

Юрий Касьянов, волонтер, активист