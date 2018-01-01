Украине в Мюнхене забили гол

Украине дали четкий сигнал, что мы можем потерять поддержку Запада из-за отсутствия прогресса в реформах и борьбой с коррупцией.

Европа устала от коррумпированного политического руководства Украины president.gov.ua

На 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась 16-18 февраля, Украина должна была быть одной из главных тем. Впрочем полупустой зал во время выступления Порошенко в Мюнхене наглядно показал другие настроения, а именно: Европа устала от коррумпированного политического руководства Украины, потому что за четыре года ничего нового не услышала.

Западные политики, проигнорировав выступление Петра Алексеевича, дали понять: как это так, США и ЕС продолжают и усиливают санкции, а между Украиной и Россией - страной-оккупантом - увеличивается товарооборот.

Украине дали четкий сигнал, что мы можем потерять поддержку Запада из-за отсутствия прогресса в реформах и борьбой с коррупцией. Где реальные шаги по реформированию ВСУ, финансового сектора? Европа устала. Максимум, на что мы можем рассчитывать - имплементацию договоренностей о миссии ООН по российскому сценарию.

Топ-темой для Украины в Мюнхене должен был стать вопрос введения миротворческой миссии ООН на оккупированные территории Донбасса. Накануне был анонсирован доклад экс-генсека НАТО Расмуссена на эту тему.

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Впрочем, дальше доклада вопрос с места не сдвинулся. На двусторонней встрече министра иностранных дел Украины Павел Климкин с главой МИД России Лавровым точек соприкосновения так и не было найдено. По миротворцам за Кремлем будет последнее слово, поскольку этот вопрос голосуется в Совбезе ООН, где Россия имеет право вето.

Россия в вопросе миссии ООН давит на выполнение Украиной политической части минских соглашений. Это камень преткновения. Хотя США уже согласились на поэтапное введение миротворцев, но даже в Вашингтоне говорят, что миротворцы по российскому сценарию зацементируйте "граница" между Украиной и псевдореспубликамы.

Стоит заметить, что на Мюнхенской конференции фактически русскими была сорвана встреча в нормандской формате глав внешнеполитических ведомств: Украины, Германии, Франции и России. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль будто был вынужден через партийные дела поехать с конференции.

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Кроме того, Габриэль вновь заявил о необходимости смягчить антироссийские санкции и продолжение сотрудничества с РФ. Он заявил, что Берлин будет делать определенные шаги для улучшения отношений с Россией. Габриэль считает, что для реализации Минских соглашений нужно выяснить России предложение об ослаблении санкций.

Хотел бы обратить внимание на тот факт, что уже после конференции представитель совета федерации России Пушков заявил, что введение миротворцев Украина должна согласовать с "Д / ЛНР". В Москве посмотрели на реакцию Европы, не готова к активным действиям по Украине, внесли противоречия по линии США-ЕС и снова перевели стрелки - внешнюю российскую агрессию в будто внутренний конфликт.

Введение миссии зависит и от Украины. Порошенко, уезжая в Мюнхен, должен был подписать закон о реинтеграции, чтобы показать: Россия - страна-агрессор. А как тогда можно принимать решение о миротворцах? Мы теряем остатки субъектности. Ждем, что скажет вашингтонский обком. Украина в Мюнхене забили гол, поэтому каких-то изменений в Донбассе не будет.

Дмитрий Снегирев, сопредседатель ГИ "Права справа"