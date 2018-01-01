Украину захлестнула волна самоубийств. И знаете почему?

Ни при одном президенте, ни при одном правительстве не было такого острого ощущения бесперспективности для всей страны в целом, как при нынешнем президенте и при нынешнем правительстве.
Речь идет о резко возросшем количестве самоубийств людей, так сказать, в мирной жизни. Сообщения о выбрасывающихся из окон людях стало просто ежедневной рутинной хроникой. В Киеве это происходит по несколько раз на неделю, и никто уже не обращает на это внимание, - это уже простая статистика. В провинции, где нет высотных зданий, люди, как правило, вешаются или душатся газом.
Так, например, только за последние три дня в Херсонской области повесились два работника полиции.
Сводить счеты с жизнью стали все категории украинцев: пенсионеры, дети, матери-одиночки, силовики, отцы семейств, студенты - все без исключения.
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В чем причина резко возросшего числа самоубийств в Украине? Причин много, но все они так или иначе сводятся к одной, базовой, самой главной, глубинной. Это бесперспективность. Бесперспективность дальнейшей жизни.
Бесперспективность - это, на мой взгляд, самое точное слово, которое характеризует нынешний исторический этап Украины. Ни при одном президенте, ни при одном правительстве не было такого острого ощущения бесперспективности для всей страны в целом, как при нынешнем президенте и при нынешнем правительстве.
Люди стали массово сводить счеты с жизнью не от того, что она стала трудной - украинцы и не такое переживали - а от того, что они нигде не видят света в конце туннеля, не видят смысла терпеть трудности, ни от кого и нет от чего не ждут изменений к лучшему. Бесперспективность, т.е отсутствие всяких надежд на лучшее, всегда является главной причиной возросшего числа самоубийств в любом обществе.
Украинцы разочаровались в нынешнем президенте, который обманул ожидания людей и нанес обществу глубокую психологическую травму, учитывая что после майдана люди справедливо ожидали от Порошенко совсем другого поведения. Но не сложилось - Петр Алексеевич оказался мелким политиком с извращенной нравственностью и войдет в историю Украины как герой романа А. Онищенко.
Но еще печальнее, что после майдана на политическую арену не вышли новые, не связанные с нынешней коррумпировано элитой, лидеры, которые бы дали украинцам надежду на перемены к лучшему. Напротив, в шорт-листе кандидатов в президенты все те же: Тимошенко, Бойко, Ляшко, Рабинович, Порошенко и т.д., причем антирейтинги у всех колоссальные. Это и понятно - один хуже другого. К этому добавилась еще и разочарование Западом, исчезновение иррациональной веры в то, что Запад нам поможет. Это и есть бесперспективность!
Часть общества от безысходности стала массово покидать страну, часть - искать спасение в таких экзотических кандидатурах , как Вакарчук и Зеленский, а некоторые выбрали самый радикальные способ - начали сводить счеты с жизнью.
Андрей Головачев, политический эксперт
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