В окрестностях Перемышля: замок польских магнатов и танцплощадка для гопака

Сегодня замок очень красив снаружи и невзрачен внутри. И этому есть свое объяснение.

Всего в каких-то 20 км от украинской границы на территории Польши, в Красичине расположен замок Красицких. Одно из самых красивых ренессансных сооружений находится на этнических украинских землях Надсянья.

Наш автобус останавливается в центре небольшого населенного пункта, прямо у ворот парка. За высокими деревьями не видно ни замка, ни озера, о которых я прочла накануне. Вход на территорию платный — 5 злотых (35 грн). Заплатив их, попадаешь в густо засаженный деревьями парк. Воздух от насыщения кислородом, кажется, звенит — дышится легко. Из шумов — только пение птиц.

Рисунки в итальянском стиле

В замок входим с восточной стороны.

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И попадаем в огромный каменный двор, абсолютно лишенный какой-то растительности. Справа на первом этаже ресторан, слева — большой белый шатер. Он предназначен для больших торжеств вроде свадеб, но совершенно не вписывается в интерьер.

Первое, что привлекает внимание — настенные рисунки. Это сграффито — техника создания настенных изображений. Довольно трудоемкая. Поэтому во избежание ошибок для нее часто используют трафарет. Как правило, такие рисунки двухцветные. Сначала наносят один слой штукатурки, затем второй, после чего выскребается рисунок. В этой технике выполнены узоры Шварценбергского дворца в Старом Граде Праги. А когда-то было и знаменитое "Шествие князей" в Дрездене. Но после его заменили плитками мейсенского фарфора.

В Красичине площадь сграффито — 7 тысяч квадратных метров. На стенах — монархи разных эпох, представители рода Красицких, религиозные деятели, святые и множество сцен из светской жизни. Правда, эти сграффито не остались со времен первого его автора, а были восстановлены позже.

Сегодня замок очень красив снаружи и невзрачен внутри. И тому есть свое объяснение.

История четырех башен

История замка начинается с того, что эти земли принадлежали польским магнатам. А именно Станиславу Красицкому. Он начал строительство замка в 1598 году. Сооружение уже тогда должно было быть квадратной формы. Замок задумывался как исключительно оборонное сооружение с четырьмя башнями.

План отца не очень понравился сыну — Мартину. И он позднее решил создать из оборонительного замка резиденцию в стиле итальянских палаццо. Для этого пригласил поработать над замком настоящих мастеров. Галеаццо Аппаньяго превратил его в настоящий "palazzo in fortezza".

В результате такого облагораживания все бойницы были заменены окнами, угловые башни получили разные формы и названия. Божественная — с куполом, Папская — с аттиком в виде папской короны, Королевская — с шестью маленькими башенками, Дворянская — с обзорной террасой. Эта площадка по замыслу символизировала извечный порядок в мире. Каждая из башен говорила о четырех степенях в иерархии власти: Бог, церковь, монархия и дворянство.

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Еще одна башня — между божественной и дворянской — часовая. Она была построена над первозданными воротами.

Пакт Молотова—Риббентропа и время опустошения

После Красицких замок стоял несколько веков практически в запустении. До тех пор, пока в XIX веке его не выкупил магнат Лев Людвиг Сапега и не сделал своей резиденцией. Кроме того, они расширили свое имущество на несколько ближайших сел, открыли пивоваренный, ликероводочный, ткацкий и кирпичный заводы.

Сапегам поместье принадлежало до начала Второй Мировой войны.

В 1939 году, согласно пакту Молотова—Риббентропа, Красичин оказался под "советами". Красная армия вошла в городок, население Красичина депортировали, а замок частично разрушили, сделав из него одну из военных частей. Люди в форме полностью уничтожили внутренний декор, вывезли мебель, испортили убранство местной часовни, надругались над склепами. Останки представителей знатного рода были выброшены из каменных гробов, а сами гробы использованы в качестве ванн для солдат.

На этих фрагментах истории здешние экскурсоводы делают особый акцент.

Молодая девушка, проводившая экскурсию, сначала казалась не очень эмоциональной — монотонно тараторила историю замка, заученную на английском языке.

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"Вот эти памятные плиты были восстановлены, а вот эти осколки остались от тех, что тут были до прихода советских солдат", — прозвучало из ее уст как обвинительный приговор.

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Идем по галереям и коридорам. На стенах — пусто, в комнатах гуляют разве что приведения.

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Например, Белая пани — 16-летняя дочь Сапеги. Говорят, она с самого детства дружила с мальчиком из бедной семьи, дружба переросла в любовь. Отец не хотел этого союза и выслал парня вместе с матерью из Красичина, а дочери сказал, что они уехали в Италию учиться. Тем временем у отца была договоренность о браке дочери — ее мужем должен был стать некий пожилой дворянин. Перед венчанием девушка пошла молиться в часовню, но не дошла — выбросилась с верхнего этажа прямо во двор и разбилась. С тех пор и появилась история о Белой пани, которая ходит по уголкам замка, парка и городка в поисках возлюбленного.

Интерьеры замка не сохранились. Сначала их испортил пожар в конце ХІХ века, а затем и Красная армия. Единственная уцелевшая комната — Охотничья. Оказывается, один из служителей замка смог оперативно замуровать вход в нее. Да сделать это так, что солдаты даже не догадались, что за стеной есть помещение. Охотничью комнату обнаружили во время реставрации. В ней оказался огромный дубовый шкаф и чучела нескольких животных, привезенных хозяином замка то ли из Кении, то ли из Танзании.

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Но самое интересное было в шкафу. Тайный ход. Он вел в коридор, по которому можно было незаметно покинуть замок. Сейчас он завален.

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Экскурсия по замку стоит 15 злотых (105 грн). Еще 5 злотых придется заплатить, если захотите подняться на смотровую площадку Дворянской башни.

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Главред

После небольшой экскурсии по башням и переходам можно пойти на прогулку по парку.

Дубы и Липы

Он не очень большой, но душевный.

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По ту сторону замка расположен небольшой водоем, заросший зеленью. Это бывший ров, заполненный водой из Сяна. В нем в вечернем солнце отлично отражается фасад замка. На мостике, который ведет к двери, любят устраивать фотосессии молодожены.

Правее — еще одно озеро. Табличка, установленная рядом, гласит, что купаться в нем запрещено.

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Озеро украшают множество водяных лилий — желтых, белых, розовых, бордовых. Здесь живут утки и лебеди.

Недалеко от замка есть несколько деревьев, высаженных последними владельцами замка. Среди них дубы, посаженные в честь рождения сыновей Сапег, и липы, в знак рождение дочерей. Одному из дубов — уже более 200 лет. Сегодня можно походить в тени этих, не побоюсь этого слова, громадных деревьев.

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Сегодня Красичин — прекрасное место для отдыха на выходных.

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Украинцы, обладатели биометрических паспортов, могут просто купить билеты на поезд Киев—Перемышль, выйти на вокзале приграничного города и за 40 злотых (примерно 260 гривен) доехать до замка на такси. Или же подождать рейсовый автобус, который отправляется каждый час. В самом Красичине — поселиться в уютном отеле, расположенном прямо на территории парка.

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Кстати, украинская община Перемышля часто бывает в замке. В 2015 году в Красичине 253 юношей и девушек танцевали 11 минут гопак. Инициаторы акции — Объединение украинцев в Польше даже подавали заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

Путешествовала Татьяна Катриченко